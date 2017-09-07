Кадри Симсон ответила на обвинения Ханно Певкура: реформисты должны посыпать голову пеплом

«Обвинения реформиста Ханно Певкура не выдерживают никакой критики. Как только стало известно о потенциальной угрозе безопасности в связи с использованием ИД-карт, Юри Ратас старался как можно подробнее проинформировать общественность о проблеме, он вел себя уверенно и беспристрастно. Если же посмотреть на обвинения реформистов, то складывается впечатление, что если бы проблема возникла во времена, когда Партия реформ находилась у руля власти, то ее бы засекретили и общественность так и осталась бы в неведении. Вместо того, чтобы сыпать обвинения направо и налево, Певкуру следовало бы посыпать голову пеплом, учитывая, что именно с легкой руки реформистов были выпущены дефектные ИД-карты», - сказала зампредседателя Центристской партии Кадри Симсон.

По словам Симсон, правительство делает все от него зависящее, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки, и чтобы можно было гарантировать жителям Эстонии самые безопасные решения, при использовании ИД-карт: «Если говорить об э-выборах, то премьер-министр Юри Ратас затронул эту тему единожды, сообщив, что только Республиканская избирательная комиссия на основе экспертной оценки, может решить, стоит их проводить или нет».

Министр добавила также, что ко всему произошедшему стоит относиться с полной серьезностью. «Например, 5 сентября гендиректор Государственного департамента инфотехнологий заявил представителям СМИ, что лично он не стал бы рисковать с э-выборами. Принимая во внимание все вышесказанное, обвиняя премьер-министра в том, что он подпортил имидж нашего государства, реформисты сами поступили безответственно, доказав, что они не понимают, что в данной ситуации ни о каком замалчивании проблемы не могло быть и речи», - сказала Симсон, добавив, что своим сегодняшним заявлением Партия реформ вновь решила пойти по принципу, что лучшая защита – это нападение.

«Реформисты просто испугались того, что им придется отвечать за то, что было сделано во времена, когда они возглавляли правительство. Но как всегда, ответственность – это не их конек, поэтому они решили обвинить действующего премьер-министра, который сегодня вынужден заниматься решением тех проблем, которые оставили после себя реформисты, - говорит Симсон. - Очень грустно, что во имя внутриполитической выгоды, Ханно Певкур вновь вышел на международную арену, очерняя Эстонию».