Ребенок сломал руку, прыгая на батуте в игровой комнате

Начало сентября должно было стать самым счастливым временем для семьи Натальи: ребенок пошел в школу, буквально через несколько дней девочке исполняется семь лет – сплошной праздник. Отметить эти два события было решено 2 сентября в детской игровой комнате Metsapere Mängumaa. «Там несколько игровых и развлекательных зон. Дети перемещаются от стола к площадкам и аттракционам. Одним из них является батут, которым дети могут пользоваться беспрепятственно», - рассказала Наталья.

Так было и в этот раз. Дети от души повеселились, праздник подходил к концу: «Нам нужно было освободить помещение к пяти часам вечера. Я мыла посуду, а дочь одна прыгала на батуте. Неожиданно я услышала, что она громко плачет». Наталья поспешила к ребенку, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что девочка упала и, судя по всему, травмировала руку.

«Никого из работников заведения там не было. Только кассир на входе. Я сказала на ходу, что ребенок получил травму и что хотела бы позже поговорить с хозяевами заведения, после чего мы поехали в отделение неотложной помощи. Там выяснилось, что сломана плечевая кость. Есть смещение и, возможно, потребуется операция», - рассказала мать.

На следующий день, в воскресенье, Наталья созвонилась с руководителями игровой комнаты: «Я хотела сфотографировать батут, а точнее то, как он защищен от падения детей. Понимаете, там сделано так, что защитные сетки установлены только с трех сторон. А четвертая открыта, и перед ней был мягкий и скользкий пол, потом стена с натянутой уже на ней сеткой. Именно в этот проем и вылетела дочь во время падения. Если бы сетка была на месте, она бы удержала ребенка на батуте, и такого тяжелого падения не случилось бы».

На месте мать потребовала показать ей видео падения ребенка и ее опасения подтвердились – девочка прыгала на батуте, поскользнулась и вылетела в свободное от защитной сетки пространство: «Логика объяснений владельцев заведения осталась для меня непонятной. На мой вопрос, почему сетка защищает стену, а не батут, мне сказали, что там просто гипсовая стена и быстрее сломается она, чем ребенок себе что-то сломает».

Речь идет о достаточно тяжелом происшествии: маленькая девочка получила серьезную травму. К счастью, на третий день врачи сказали, что операции удастся избежать, хотя наблюдать ребенка будут в течение всего процесса срастания кости. Есть и эмоциональный аспект: ребенку досталась радость провести собственный день рождения в гипсе и в течение 30 дней оставаться без школы, в которую первоклашка так рвалась.

Rus.Postimees обратился в Metsapere Mängumaa. На наши вопросы ответила заведующая заведением Ульяна Егельски, которая сказала, что 2 сентября ребенок действительно прыгал на батуте один и в итоге упал всей тяжестью собственного тела на руку.