Ребенок сломал руку, прыгая на батуте в игровой комнате

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась жительница Тарту Наталья. 2 сентября во время празднования дня рождения ее дочь сломала руку. Теперь первоклашка вместо того, чтобы ходить в долгожданную школу, вынуждена сидеть дома в гипсе. Мать обвиняет в случившемся руководителей Metsapere Mängumaa, которые, по ее словам, не подумали о безопасности детей, пользующихся батутом в их заведении. Именно на нем девочка травмировалась. Руководители детского учреждения уверяют, что их вины в случившемся нет – это просто несчастный случай.
Начало сентября должно было стать самым счастливым временем для семьи Натальи: ребенок пошел в школу, буквально через несколько дней девочке исполняется семь лет – сплошной праздник. Отметить эти два события было решено 2 сентября в детской игровой комнате Metsapere Mängumaa. «Там несколько игровых и развлекательных зон. Дети перемещаются от стола к площадкам и аттракционам. Одним из них является батут, которым дети могут пользоваться беспрепятственно», - рассказала Наталья.
Так было и в этот раз. Дети от души повеселились, праздник подходил к концу: «Нам нужно было освободить помещение к пяти часам вечера. Я мыла посуду, а дочь одна прыгала на батуте. Неожиданно я услышала, что она громко плачет». Наталья поспешила к ребенку, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что девочка упала и, судя по всему, травмировала руку.
«Никого из работников заведения там не было. Только кассир на входе. Я сказала на ходу, что ребенок получил травму и что хотела бы позже поговорить с хозяевами заведения, после чего мы поехали в отделение неотложной помощи. Там выяснилось, что сломана плечевая кость. Есть смещение и, возможно, потребуется операция», - рассказала мать.
На следующий день, в воскресенье, Наталья созвонилась с руководителями игровой комнаты: «Я хотела сфотографировать батут, а точнее то, как он защищен от падения детей. Понимаете, там сделано так, что защитные сетки установлены только с трех сторон. А четвертая открыта, и перед ней был мягкий и скользкий пол, потом стена с натянутой уже на ней сеткой. Именно в этот проем и вылетела дочь во время падения. Если бы сетка была на месте, она бы удержала ребенка на батуте, и такого тяжелого падения не случилось бы».
На месте мать потребовала показать ей видео падения ребенка и ее опасения подтвердились – девочка прыгала на батуте, поскользнулась и вылетела в свободное от защитной сетки пространство: «Логика объяснений владельцев заведения осталась для меня непонятной. На мой вопрос, почему сетка защищает стену, а не батут, мне сказали, что там просто гипсовая стена и быстрее сломается она, чем ребенок себе что-то сломает».
Речь идет о достаточно тяжелом происшествии: маленькая девочка получила серьезную травму. К счастью, на третий день врачи сказали, что операции удастся избежать, хотя наблюдать ребенка будут в течение всего процесса срастания кости. Есть и эмоциональный аспект: ребенку досталась радость провести собственный день рождения в гипсе и в течение 30 дней оставаться без школы, в которую первоклашка так рвалась.
Rus.Postimees обратился в Metsapere Mängumaa. На наши вопросы ответила заведующая заведением Ульяна Егельски, которая сказала, что 2 сентября ребенок действительно прыгал на батуте один и в итоге упал всей тяжестью собственного тела на руку.
«Ребенка подняли, но о переломе нам сообщили только на следующий день. Мать требовала встретиться и просмотреть видео, что мы и сделали. На видео хорошо видно, что ребенок упал сам и это падение никак не связано с аттракционом».
Егельски объяснила, что игровая комната – это общественное место, где ребенок находится вместе с родителем, который несет за него ответственность: «Перед бронированием мать подтвердила, что знает о требованиях и согласна с ними». По ее словам, организация не несет полной ответственности за несчастные случаи, за исключением тех, которые обусловлены повреждением игрового оборудования. «В момент этого несчастного случая мать сама не находилась рядом с ребенком (это подтверждается видеоматериалами)», - сказала представитель игровой комнаты.
О том, что аттракционы отвечают техническим требованиям, говорят полученные Metsapere сертификаты: «Все аттракционы Metsapere, изготовленные по спецзаказу, прошли проверку и отвечают Европейским стандартам EN1176 и EN1177. Нас проверял Департамент защиты прав потребителя, о чем есть соответствующие протоколы. Все отвечало нормам, и было одобрено с точки зрения безопасности».
Нам представили данные протоколы, и в них на самом деле сказано, что с игровой комнатой все в полном порядке. Единственная проблема – специалисты осматривали оборудование в мае прошлого года, то есть больше чем за год до несчастного случая.
Поскольку осмотр комнаты проводил Департамент защиты прав потребителя, мы обратились к руководителю пресс-службы учреждения Ханне Турецки. Однако пока она не смогла дать никакой оценки случившемуся, поскольку накануне туда же обратилась и мать пострадавшего ребенка: «Если потребитель обращается в департамент, ему ответят при первой же возможности, но не позднее, чем в течение 30 дней. Однако через СМИ нельзя ускорить получение ответа, поскольку это поставило бы других потребителей, которые также обратились в департамент, в неравное положение».
Rus.Postimees обратился и в Департамент технического надзора: речь идет об общественном месте с аттракционом, на котором ребенок сломал руку. Пресс-секретарь этого департамента Ану Вылма переадресовала все вопросы в Департамент защиты прав потребителя. Будем надеяться, что защитники потребителя смогут разобраться в технических особенностях данного аттракциона и ни один ребенок больше не пострадает. От себя же можем добавить только одно: если вы отпускаете ребенка на травмоопасные приспособления для развлечения, находитесь рядом с ним, особенно если никого из персонала игровой комнаты рядом нет. Это касается и батута.