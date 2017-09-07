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Отсутствие инструкции по эксплуатации на эстонском языке разгневало клиентку популярного интернет-магазина

Rus.Postimees.ee
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Смарт-часы. | ФОТО: Kaup24

В посылке с купленными в интернет-магазине Kaup24 смарт-часами отсутствовала инструкция по эксплуатации на эстонском языке. Несмотря на неоднократные попытки связаться с предприятием, покупатель так и не получил правила пользования часами на родном языке, пишет Tarbija24.

Мари (имя изменено - прим. ред.) заказала на сайте Kaup24 смарт-часы для своей внучки. До осуществления покупки она поинтересовалась у сотрудников службы поддержки клиентов, будет ли к товару прилагаться инструкция по эксплуатации на эстонском языке. Женщину заверили, что будет.

Но когда Мари получила смарт-часы, то выяснилось, что инструкции по эксплуатации на эстонском языке там все-таки нет. Читательница звонила и писала электронные письма в службу поддержки клиентов, однако это ни к чему не привело. «Я оповестила их всеми возможными способами. Обещали передать дальше информацию о возникшей проблеме. Так продолжалось несколько дней подряд. Каждый раз мне приходилось заново объяснять сотрудникам фирмы, кто я и чего хочу», - описала женщина.

По словам менеджера по маркетингу Kaup24 Рауно Кристьяна, им известно, что в заказанном товаре не было инструкции по эксплуатации на эстонском языке. Они также связались с клиентом, чтобы при первой возможности исправить ошибку.

«Еще раз приносим извинения за причиненные неудобства! У всех товаров Kaup24 есть инструкция по эксплуатации, но если клиент не находит ее эстоноязычную версию в посылке, просим обращаться в нашу службу поддержки. Мы вышлем ее при первой возможности», - заверил Кристьян.

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