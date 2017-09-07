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Фото: мать троих детей сконструировала очень умную кухню

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: laybabylay.com

Матери троих детей очень хотелось иметь идеальную кухню, в которой все находилось бы под рукой и помогало готовить. И она это сделала, пишет портал Kodu.

Прежняя кухня не была плоха, она просто была непрактична: в ней не хватало и рабочих поверхностей, и мест для хранения. В проектировании и дизайне новой кухни все было продумано до последнего сантиметра.

Фото: laybabylay.com

Безусловно, внимания заслуживают и дизайн кухни, и выбранные материалы, и продуманная планировка, но главное - это вроде бы незаметные детали, которые и сделали кухню такой, о которой мечтала хозяйка.

Что именно придумала хозяйка?

  • Использовала внутренние поверхности дверок шкафчиков, где разместились бутылки с маслом и специи.
  • Установила выдвижные полки.
  • Внутри шкафов появились выдвижные полки-карусели.
  • Выдвижные ящики в нижней части шкафов открываются простым нажатием ноги.

Фото: laybabylay.com

Фото: laybabylay.com

Больше фотографий, сделанных на кухне, смотрите  ЗДЕСЬ.

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