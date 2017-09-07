Фото: мать троих детей сконструировала очень умную кухню
7 сентября 2017 г., 15:03
Матери троих детей очень хотелось иметь идеальную кухню, в которой все находилось бы под рукой и помогало готовить. И она это сделала, пишет портал Kodu.
Прежняя кухня не была плоха, она просто была непрактична: в ней не хватало и рабочих поверхностей, и мест для хранения. В проектировании и дизайне новой кухни все было продумано до последнего сантиметра.
Фото: laybabylay.com
Безусловно, внимания заслуживают и дизайн кухни, и выбранные материалы, и продуманная планировка, но главное - это вроде бы незаметные детали, которые и сделали кухню такой, о которой мечтала хозяйка.
Что именно придумала хозяйка?
Фото: laybabylay.com
Фото: laybabylay.com
Больше фотографий, сделанных на кухне, смотрите ЗДЕСЬ.