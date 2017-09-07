Картина дня: смерть солдата, ураган «Ирма» и резкий рост цен на продукты

Солдат покончил жизнь самоубийством

В Ида-Вирумаа в Сиргала в среду во время упражнений по стрельбе погиб выстреливший в себя солдат Вируского пехотного батальона. Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования произошедшего. Читать далее...

Ядерное испытание в Северной Корее: ударная волна добралась и до Эстонии

С небольшим промежутком времени ядерное испытание в Северной Кореи было зафиксировано и на всех сейсмограммах на эстонских сейсмологических станциях. Читать далее...

Мощнейший за всю историю ураган «Ирма» ровняет с землей здания

Мощнейший среди наблюдаемых в Карибском бассейне ураганов "Ирма" на пути к побережью США буквально сровнял с землей строения на нескольких островах, сообщает CNN. Сведения о жертвах стихии поступают отрывочно. Читать далее...

Обеспокоенная жительница Эстонии: я не могу позволить себе уйти на больничный

С одной эстонской государственной служащей (пусть ее имя будет Эне — прим.ред.) произошел несчастный случай на производстве. Была повреждена рука и семейный врач настоял на двухнедельном больничном. В травмпункте посоветовали три недели не работать. Но Эне отправилась на работу с травмой. Читать далее...

В России задержали госслужащих за вымогательство денег у граждан Эстонии

Вчера утром в Кингисеппе полиция задержала сотрудников службы автодорожного надзора РФ после получения ими взятки от граждан Эстонии. Читать далее...

Внимание, жители Таллинна!

Таллиннская городская управа разрешила 24 сентября в рамках Дня без автомобиля ограничить движение на нескольких улицах города. Ограничения затронут как автолюбителей, так и пассажиров общественного транспорта. Читать далее...

Nordica сообщила причины поломок самолетов

В прошлое воскресенье и в понедельник четыре самолета из парка авиакомпании Nordica по разным причинам вышли из строя. 12 рейсов отменили, целый ряд рейсов задержался. Читать далее...

В Эстонии резко выросли цены на продукты и услуги

Индекс потребительских цен в Эстонии в августе по сравнению с июлем вырос на 0,4 процента, а по сравнению с августом 2016 года поднялся на 3,9 процента. Такой высокой годовая инфляция в последний раз была зафиксирована в октябре 2012 года. Читать далее...

Фотография двух мальчиков из Эстонии стала известна на весь мир

Фотография двух мальчиков с яблоками, автором которой является живущая в Пярнумаа Керли Соси, была замечена на международном конкурсе детских фотографий и стала популярна по всему миру. Читать далее...

В Таллинне подозрительно дешево продается недвижимость, но на очень необычных условиях

В Кадриорге, на тихой улочке Кёлери стоит нереновированный двухэтажный деревянный дом, в котором продается не квартира, хотя в объявлении объект и назван квартирой, а целый чердак. За 10 000 евро. Почему? Читать далее...

Это что-то новенькое: в Таллинне пройдет ночной базар

Уже в эту пятницу, 8 сентября, на рынке Балтийского вокзала пройдет первый ночной базар. Это означает, что рынок будет открыт до полуночи, и помимо возможности осуществить покупки посетителям будет предложена захватывающая развлекательная программа. Читать далее...

Полезно знать: в каких браузерах можно, а в каких нельзя пользоваться ИД-картой

Основная функция ИД-карты — опознавание человека в компьютерной системе. Но, к сожалению, не все браузеры поддерживают работу ИД-карт. Читать далее...