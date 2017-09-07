Певкур и Ратас обвиняют друг друг в предвыборной гонке за баллами

Ханно Певкур назвал то, как правительство напрягается вокруг истории с ИД-картами преувеличением: «Я не осуждаю то, что общественность проинформировали о предупреждении зарубежных ученых. Так делалось и раньше. Но фокус, набор слов, ключевые моменты высказываний и непропорционально громкий звон в колокола на уровне премьер-министра были явно неверными, неуместными и преувеличенными», - написал Певкур. Он выдвинул гипотезу, что речь на самом деле идет о предвыборной гонке за политическими баллами: «Политика Центристской партии, направленная против э-выборов и э-государства – ни для кого не секрет».

По его оценке, правительство Эстонии выставило страну дурой в глазах всего мира.

«Образно говоря, дефект широко используемых в мире автомобильных фар был представлен как катастрофа, которая касается только ездящих в Эстонии машин, и которые нужно теперь срочно убрать с дороги. Напомню, что теоретическую угрозу безопасности нашли на примерно миллиарде карт (в Эстонии их – 750 000), которые используют в десятках стран по всему миру», - написал Певкур.

Премьер-министр не остался в долгу и обратился на сегодняшней пресс-конференции правительства и в социальных сетях к Ханно Певкуру.

«Ханно, обращаюсь к тебе как к члену Рийгикогу и бывшему министру с глубочайшей просьбой воздерживаться от политизации темы и распространения теорий заговора».

«В стране есть области, где нужно удерживаться от соблазна собрать дешевые политические баллы. В жизни есть ситуации, когда нужно постараться сохранить государственное мужество. Доверие жителей Эстонии к нашему э-государству и обеспечение его безопасности – одна из них», - сказал Ратас.

В защиту премьер-министра выступила его соратница по партии Кадри Симсон. А Певкура поддерживает его однопартиец Юрген Лиги.