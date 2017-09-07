Министр обороны Германии: российские учения «Запад» будут насчитывать более 100 000 военнослужащих

«Каждому, кто в этом сомневается, стоит только посмотреть на количество участников учений „Запад“: более 100 000», - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, которую провела вместе со своей французской коллегой Флоранс Парли. Речь, безусловно, идет о демонстрации силы с российской стороны, добавила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен поддержала мнение министра обороны Франции, что учения являются проявлением целенаправленной стратегии запугивания со стороны России.

Совместные учения Беларуси и России «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на белорусской и российской территории.

Москва утверждает, что в них будут участвовать 12 700 военнослужащих, и что они будут носить исключительно оборонительный характер, но обширная передислокация вооруженных сил вызвала ощущение угрозы у Польши и Балтийских стран и привела к критике со стороны США и НАТО. Россия отказалась допускать на учения зарубежных наблюдателей, ссылаясь на соглашение ОБСЕ, согласно которому наблюдателей следует приглашать на учения, в которых участвует более 13 000 военнослужащих.