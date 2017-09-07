Защитники памятников: новые граффити на Горхолле требуется срочно уничтожить! Смотрим галерею

«Это совершенно неприемлемо, является нарушением закона, и я не понимаю, как горуправа это допустила», - комментирует произошедшее завотделом охраны памятников старины таллиннского Департамента культурных ценностей Борис Дубовик.

По его словам, кроме наказания рисовальщиков, необходимо быстро смыть граффити со стен. «Надеюсь, у горуправы найдутся на это деньги. Мне стыдно за нашу мэрию!» - добавил Дубовик.

Директор Эстонского архитектурного музея Трийн Ояри назвала деятельность Сультса абсолютно неприемлемой: «Политическая акция по размещению настенной живописи на стенах аварийного здания не имеет ничего общего ни с украшением, ни с сохранением Горхолла. Это просто провокационный блеф. Особенно бездумно это выглядит рядом с Культурным котлом, штаб-квартирой председательства Эстонии в совете ЕС».

«Довольные авторы позируют на фоне своей работы, как браконьеры возле охотничьего трофея, хорошо зная, что Департамент культурных ценностей не дал на это разрешения, а МуПо при этом бездействует!» - возмущена Ояри.

Эксперты по защите памятников организации ICOMOS Eesti в своем обращении выразили глубокую озабоченность по поводу появления граффити на стенах таллиннского Горхолла: «Это следует немедленно прекратить и устранить результаты вредительской деятельности».

«Самым печальным в этой ситуации является использование молодежи, изучающей искусство, программа образования которых должна включать историю искусства и архитектуры. Недопустимо поощрять молодых людей - будущих художников, архитекторов – уничтожать творения своих предшественников», - комментируют ситуацию эксперты по защите памятников.

Несмотря на то, что по словам Сультса, у него было устное разрешение совета AS Tallinna Linnahall и Горуправы, на состоявшемся сегодня собрании Департамента охраны памятников было принято решение очистить стены Горхолла в ближайшее время. По словам Мярта Сультса, присутствовавшего на собрании, фирма, готовая смыть граффити, может приступить к работе уже завтра.

"Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого", - добавил возмутитель спокойствия.