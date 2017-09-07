Сваливший дерево на голову женщине мужчина получил условный срок

Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, 27 декабря прошлого года в волости Рыуге Выруского уезда во время работ по рубке леса обвиняемый не убедился в безопасности и свалил дерево на дорогу, между двумя деревнями. Дерево упало на шедшую по дороге женщину, которая умерла от полученных травм на месте происшествия.

Вынося наказание, суд учел, что речь идет о несчастном случае, сообщила пресс-секретарь Тартуского суда Криста Тамм. Обвиняемый совершил преступление не умышленно, а по халатности. Начав рубить деревья, по его словам, он был убежден, что никакой опасности нет. Несчастье произошло на лесной дороге, которую люди используют редко. Суд также учел, что у Марека не было действующих ни уголовных, ни административных наказаний. После случившегося обвиняемый выразил глубокое раскаяние.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Терье Алексашиной, данной происшествие – это трагическое стечение обстоятельств: «Но, несмотря на все смягчающие обстоятельства, обвиняемого все же пришлось наказать в уголовном порядке, поскольку в результате этого происшествия другой человек лишился жизни». Как используя различные машины, так и при рубке деревьев нужно убедиться, что это не представляет угрозы для других, находящихся рядом людей, подчеркнула она.

В качестве покрытия расходов на производство осужденному нужно выплатить 1035 евро. Досудебное расследование проводила Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры. Сегодняшний приговор можно обжаловать в течение 15 дней.