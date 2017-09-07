Столичный чиновник: на противоречия в проекте киосков закрыли глаза

Калдару, работавший в 2008 году городским дизайнером в Департаменте городского планирования Таллинна, вспомнил, что в его задачи входило рассмотрение различных проектов, а также проведение осмотра объектов на месте. По словам Калдару, в связи с проводившимся в 2008 году конкурсом на киоски следовало рассмотреть поступившие на конкурс проекты, в том числе он рассмотрел и проекты дизайна киосков фирмы бизнесмена Александра Кофкина Estkompexim Toitlustuse OÜ, составленные ARS Projekt. Именно это решение оказалось, по словам Калдару, лучшим.

Калдару ознакомился с местонахождением расположенных на бульваре Мере и в парке Таммсааре киосков, поскольку с ними были проблемы. Относительно киоска на бульваре Мере чиновник нашел два противоречия. Во-первых, киоск планировалось установить слишком близко к соседнему зданию, что противоречило правилам пожарной безопасности. Во-вторых, киоск из-за своей высоты загораживал окно соседнего здания. «Это были серьезные проблемы», - заявил Калдару и добавил, что не знает, что в дальнейшем было предпринято по этому поводу.

Что касается парка Таммсааре, то, по словам Калдару, ранее было принято решение не устанавливать на том же месте киоск, поскольку это не соответствовало требованиям. Однако в итоге там было решено установить киоск того же типа. «В свое время мы много обсуждали это между собой», - вспомнил Калдару и добавил, что не знает, почему городские власти решили установить новый киоск именно там.

На вопрос, какие киоски являются уместными в городском пространстве, Калдару ответил, что это зависит от дизайна и выбора материалов, а предложение Estkompexim Toitlustus соответствовало этим условиям.