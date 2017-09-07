Swedbank: зарплаты продолжают расти быстрее цен

Потребительские цены выросли прежде всего за счет увеличения цен на продукты питания. На цены пищевых продуктов повлияло подорожание молочных и рыбных продуктов, а также сахара. Рост цен на продукты питания наиболее остро ощущают семьи с относительно низким уровнем доходов, в которых доля продуктов в потребительской корзине больше. В группе домохозяйств с самыми низкими доходами на питание уходит примерно 40% семейного бюджета.

Повышение акцизных ставок повлияло на цены на алкоголь, табак и моторное топливо. В некоторой степени повышению цен на моторное топливо способствовал рост цен на сырую нефть. В августе цена на сырую нефть в евро была на четыре процента выше, чем год назад. По прогнозам Swedbank, цена за баррель нефти в следующем году сохранится примерно на нынешнем уровне, 52-53 доллара США.

Рост цен в этом году превысит три процента. На цены окажет влияние увеличение цен на сырье и повышение акцизных налогов. Потребители обычно ощущают рост цен как более значительный, чем реальный. Согласно результатам исследования Института конъюнктуры, три четверти респондентов считают, что цены значительно выросли.

Несмотря на быстрый рост доходов и чувство уверенности потребителей, рост потребления все же замедлился. По итогам первых семи месяцев текущего года объем розничных продаж увеличился всего на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.