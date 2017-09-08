Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов

Две недели назад покой в семье Виктора Крапивина был жестоко нарушен: во двор его частного дома в деревне Конью забрались козы депутата Мартина Репинского и съели любимые розы тещи Виктора Евгении Ивановны. Как выяснилось, от набегов животных с фермы Крапивины страдают уже не первый год, но не только это вызывает их недовольство: на находящемся поблизости поле творятся дела и похлеще…
Поле, о котором подробнее речь пойдет ниже, расположено между фермой Репинского и владениями Крапивиных. Во дворе их дома аккуратно пострижен газон, вдоль дороги растут молодые каштаны, сейчас уже, правда, изрядно пожеванные, а в импровизированных клумбах, сделанных из старых автомобильных покрышек, еще совсем недавно благоухали розы, которые Евгения Ивановна высадила собственноручно. Но недолго цветы радовали ее глаз.
Эти розы съели козы!
Около двух недель назад, когда Евгения Ивановна ненадолго отлучилась из дома, а Виктор с супругой были на работе, козы пробрались к ним во двор и съели все розы, оставив лишь сиротливо торчащие стебли. Не пощадили они и молодые деревья, обглодав некоторые из них подчистую.
Пара каштанчиков убиты капитально./ Илья Смирнов.
«У меня каштаны красивые перед домом - каштаны все обгрызли, вишни обглодали. Три каштана съели полностью, им не восстановиться уже, - сокрушается Виктор. - У тещи розы были высажены, цвели перед домом - всё сожрали, обгрызли всё! Тещу чуть инфаркт не хватил».
Евгения Ивановна показывает на сожранные розы, росшие в покрышках./ Илья Смирнов.
И это, по словам Виктора, далеко не первое нашествие обитателей козьей фермы на их двор. За последние три года кто только сюда не забредал.
«То коровы зайдут на мою территорию, все теплицы задницами помнут, все газоны истопчут, то быки, то лошади», - жалуется он. От быков, которые угрожающе рыли копытами землю, хозяева даже были вынуждены спрятаться в доме. Земля после этого была капитально изрыта, и Виктору пришлось выравнивать газоны.
«Каждый год! То коровы, то лошади, теперь вот козы. Если бы увидел этих коз, инвалидами половина вернулась бы, как после войны! Без ног, без рог!» - говорит Крапивин в сердцах.
Каштаны вдоль дороги изрядно пожеваны. / Илья Смирнов.
Чтобы восстановить справедливость, он отправился к Репинским, но там ему предложили 50 евро, тогда как Виктор требовал 100 - за моральный ущерб. Самого Мартина на месте не было, поэтому с ним Крапивин связался по телефону, однако, по словам Виктора, дело тогда так и не решилось: Репинский якобы пообещал позвонить и привезти деньги, но обещание так и не выполнил, позже он стал сбрасывать звонки Виктора, а потом и вовсе отключил телефон.
Рожки да ножки
Но периодические вторжения подопечных Репинского - не единственная беда: жильцов беспокоит доносящаяся с поля жуткая вонь. Источник зловония - старый вагончик, который стоит метрах в двухстах от дома Крапивиных у дороги на краю поля.
«Когда погода тихая, такая вонища идет, и все к нам тянет. Несет тухлятиной, мертвечиной», - рассказали жильцы.
Причину запаха Виктор открыл случайно - для рыбалки понадобились черви, и он решил накопать их на краю поля в унавоженной земле. «Я туда приехал, а там гора - штук 40 мертвых козлят прямо под открытым небом. Видно, он свалил кучу на землю. А у нас же там родники идут, мы на родниках живем, мы воду из них берем, а все в землю идет - трупняк этот», - говорит обеспокоенный Виктор.
Выехавший на место репортер Rus.Postimees имел возможность своими глазами убедиться в сказанном. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных, не говоря уже о витающих там миазмах: полусгнившие туши свалены в старый контейнер без дверей. Достаточно внушительных размеров куча гниет рядом на земле прямо под открытым небом. Останки сильно разложились - от большинства туш остались буквально рожки да ножки.
Гниющие на земле туши. / Илья Смирнов.
Вывозят ли отсюда останки животных или нет, Виктору неизвестно. По его словам, здесь же долгое время лежала коровья туша, которая недавно исчезла. Возможно, ее вывезли, говорит он, но к этому времени туша успела почти полностью разложиться.
Виктор в поле Репинского у старого вонючего контейнера со сгнившими козьими тушами. Узнаваемыми остались рожки да ножки. Рядом якобы еще недавно валялась туша коровы, но теперь ее убрали. / Илья Смирнов.
Контейнер с тушами в поле Репинского. / Илья Смирнов.
Продукты разложения могут загрязнить почву, но Виктор указывает и на то, что заразу могут распространить и обитающие здесь дикие звери, которых привлекает падаль.
«Еноты, кабаны там ходят. Они же все растаскивают, эту заразу. Хоть бы закрыто было. Их бы в крематорий: куда-то девать надо это все, утилизировать, а это денег стоит. Вот он просто скидывает туда, оно там все и гниет у него», - говорит Крапивин.
Контейнер с вонючими тушами находится метрах в двухстах от дома Крапивиных / Илья Смирнов.
Заметим, что по этому же полю разгуливали и животные, сбежавшие с фермы, которые потом производят, как заявлено, экологически чистое молоко. Судя по открывшейся нам картине, доступ к падали не был ограничен ничем, и теоретически козам - животным любознательным - ничего не стоило набрести на гниющие останки своих сосродичей. Поскольку у нас возникало все больше вопросов к владельцу фермы, мы обратились Мартину Репинскому.
Пастух недоглядел
Как объяснил нам владелец, передвижение коз ограничивают с помощью электрического пастуха, а еще за ними следит живой пастух, но, поскольку поголовье большое, уследить за всеми порой бывает невозможно.
«На козьей ферме Конью насчитывается свыше 700 животных, которые выращиваются на вольном выпасе, с соблюдением всех экологических норм. В чем же разница между нашей фермой и интенсивными предприятиям, занимающимися животноводством? Начну с самого очевидного. На обычных, не экофермах, животные чаще всего вынуждены расти в четырех стенах, в Конью же созданы все условия для того, чтобы они могли находиться на пастбище на свежем воздухе столько времени, сколько захотят. Учитывая, что изгороди для выгула коз зачастую находятся вдали от фермы, мы установили систему электрического пастуха, который ограничивает передвижение животных и обеспечивает их безопасность, также в большинстве случаев за козами следит пастух. Последнее особенно важно, так как козы очень любопытные и все время хотят исследовать новые территории. Время от времени случается, что они сбегают и оказываются на чужой земле», - рассказал Мартин Репинский.
По его словам, как правило, такие ситуации на ферме стараются разрешить мирно, по-соседски: либо выплачивают компенсацию за причиненные неудобства, либо ищут другие варианты. Например, в этом году в качестве компенсации одним из соседей купили сетку и столбы для ограничения территории площадью в 2 гектара. Те сами все установили, и на сегодняшний день конфликт, по словам Репинского, исчерпан.
«С господином Виктором Крапивиным мы лично встречались на прошлой неделе и пришли к соглашению, что я выплачу ему 75 евро за причиненные козами неудобства. Деньги он мог забрать на нашей ферме в любое время», - уверяет владелец фермы, предполагая, что до Виктора эта информация не дошла. «На сегодняшний день деньги им были получены и все недоразумения улажены. Я приношу ему свои извинения и надеюсь, что в случае необходимости мы будет решать проблемы между собой», - сказал Репинский.
Туши вытащили наружу злоумышленники
Нахождение на поле гниющей кучи и гибель животных в большом количестве, о котором можно судить по размеру этой кучи, хозяин фермы Конью объяснил так:
«Если другие крупные животноводческие фермы обычно списывают животных, когда те не приносят достаточного количества молока или заболевают, и в таких условиях, конечно, никто не увидит больных или мертвых животных, потому что их еще живыми отправляют на мясокомбинат, то мы не поддерживаем такого ведения хозяйства. На ферме Конью все животные живут столько, сколько им отмерено природой, и мы не считаем весомым аргументом, что животное стоит убивать лишь потому, что оно перестало приносить прибыль. Именно поэтому у нас можно увидеть, например, хромых коз. Наши животные умирают от старости, в среднем это одна-три козы в неделю. Останки животных забирает специальная машина - один-два раза в месяц», - рассказал он.
По словам Репинского, чтобы в ожидании машины останки не лежали на открытом пространстве, был установлен специальный контейнер. Но недавно, говорит хозяин фермы, контейнер был взломан неизвестными.
«К сожалению, несколько дней назад произошел весьма неприятный случай, когда неизвестный сломал ворота, пробрался в спецконтейнер и вытащил останки животных наружу. К счастью, посторонних людей увидел тракторист, который сфотографировал машину предполагаемых злоумышленников. Когда последние заметили, что их снимают, они поспешили скрыться. В среду утром мы подали соответствующее заявление в полицию, и я надеюсь, что они установят личности вандалов», - заявил Репинский.
Он добавил, что ферма Конью работает как любое малое предприятие. «Для нас действуют точно такие же нормы и требования, как для других и мы выполняем все правила в обязательном порядке, - подчеркивает владелец. - Если бы мы игнорировали требования, нашу ферму уже давно бы закрыли».
Готовую продукцию, по его словам, постоянно проверяют тщательным образом - по меньшей мере раз в неделю пробы молока отправляют в лабораторию на анализ.
«Только благодаря всему вышеперечисленному у нас есть разрешение на продажу натурального непастеризованного молока. Наши животные проверяются. Более того, каждый смертельный случай проверяет ветеринар, который фиксирует случившееся, - заверил он. - Конечно же, мы выясняем причины смерти животного, но в большинстве случаев, это происходит из-за старости. Мы учимся на своих прежних ошибках и поэтому стараемся тщательно следить за выполнением всем требований. Именно поэтому вышеупомянутый контейнер мы уже привели в должное состояние. Но, к сожалению, все равно находятся люди, которые хотят все показать совершенно в другом свете...»
Комментарий Ветеринарно-пищевого департамента:
За соответствующую требованиям утилизацию биологических отходов, в том числе за утилизацию погибших или убитых животных, отвечает животновод. До вывоза останки погибших или убитых животных необходимо содержать так, чтобы исключить риски для здоровья людей и животных. Это значит, что останки должны находиться по возможности удаленно от производственных помещений, от мест содержания животных, от кормушек и от живых животных. Останки необходимо собирать и хранить в надежно закрытых и водонепроницаемых резервуарах, по возможности - в специальных кузовах, на которых указана категория отходов и дается соответствующий текст с предупреждением. Останки погибших или убитых животных необходимо вывезти с фермы на занимающиеся утилизацией предприятия.
Для того, чтобы установить возможное нарушение, наш чиновник отправился на место, чтобы проконтролировать ситуацию.