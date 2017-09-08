Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов

Поле, о котором подробнее речь пойдет ниже, расположено между фермой Репинского и владениями Крапивиных. Во дворе их дома аккуратно пострижен газон, вдоль дороги растут молодые каштаны, сейчас уже, правда, изрядно пожеванные, а в импровизированных клумбах, сделанных из старых автомобильных покрышек, еще совсем недавно благоухали розы, которые Евгения Ивановна высадила собственноручно. Но недолго цветы радовали ее глаз.

Эти розы съели козы!

Около двух недель назад, когда Евгения Ивановна ненадолго отлучилась из дома, а Виктор с супругой были на работе, козы пробрались к ним во двор и съели все розы, оставив лишь сиротливо торчащие стебли. Не пощадили они и молодые деревья, обглодав некоторые из них подчистую.

Пара каштанчиков убиты капитально./ Илья Смирнов.

«У меня каштаны красивые перед домом - каштаны все обгрызли, вишни обглодали. Три каштана съели полностью, им не восстановиться уже, - сокрушается Виктор. - У тещи розы были высажены, цвели перед домом - всё сожрали, обгрызли всё! Тещу чуть инфаркт не хватил».

Евгения Ивановна показывает на сожранные розы, росшие в покрышках./ Илья Смирнов.

И это, по словам Виктора, далеко не первое нашествие обитателей козьей фермы на их двор. За последние три года кто только сюда не забредал.

«То коровы зайдут на мою территорию, все теплицы задницами помнут, все газоны истопчут, то быки, то лошади», - жалуется он. От быков, которые угрожающе рыли копытами землю, хозяева даже были вынуждены спрятаться в доме. Земля после этого была капитально изрыта, и Виктору пришлось выравнивать газоны.

«Каждый год! То коровы, то лошади, теперь вот козы. Если бы увидел этих коз, инвалидами половина вернулась бы, как после войны! Без ног, без рог!» - говорит Крапивин в сердцах.

Каштаны вдоль дороги изрядно пожеваны. / Илья Смирнов.

Чтобы восстановить справедливость, он отправился к Репинским, но там ему предложили 50 евро, тогда как Виктор требовал 100 - за моральный ущерб. Самого Мартина на месте не было, поэтому с ним Крапивин связался по телефону, однако, по словам Виктора, дело тогда так и не решилось: Репинский якобы пообещал позвонить и привезти деньги, но обещание так и не выполнил, позже он стал сбрасывать звонки Виктора, а потом и вовсе отключил телефон.

Рожки да ножки

Но периодические вторжения подопечных Репинского - не единственная беда: жильцов беспокоит доносящаяся с поля жуткая вонь. Источник зловония - старый вагончик, который стоит метрах в двухстах от дома Крапивиных у дороги на краю поля.

«Когда погода тихая, такая вонища идет, и все к нам тянет. Несет тухлятиной, мертвечиной», - рассказали жильцы.

Причину запаха Виктор открыл случайно - для рыбалки понадобились черви, и он решил накопать их на краю поля в унавоженной земле. «Я туда приехал, а там гора - штук 40 мертвых козлят прямо под открытым небом. Видно, он свалил кучу на землю. А у нас же там родники идут, мы на родниках живем, мы воду из них берем, а все в землю идет - трупняк этот», - говорит обеспокоенный Виктор.