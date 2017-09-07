Из-за рекордного подорожания масла подскочили цены и на другие продукты

Рост цен на масло неизбежно приведет и к росту стоимости содержащих масло продуктов. В частности, это уже произошло в Cafe Lyon - кафе, известном своей выпечкой и кондитерскими изделиями, содержащими сливочное масло.

Руководитель фирмы OÜ Saiakohvik, которой принадлежит Cafe Lyon, Ийви Саар рассказала, что их предприятие впервые ощутило подорожание масла в марте. После этого цены продолжали расти, и теперь масло стоит на 15-20 процентов дороже. В кафе выпечка и кондитерские изделия подорожали не так сильно, однако рост цен все же есть.

"На сегодняшний день цены на нашу продукцию выросли на 4-5 процентов, но они все еще продолжают расти, - отметила Саар. - часть роста цен мы компенсируем сами".

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