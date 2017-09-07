Жильцы одного из районов Таллинна остались без горячей воды

Работы начались в 15.15 и завершатся к 23.15, сообщил BNS пресс-секретарь фирмы. Во время проведения работ нет отопления и горячей воды в нечетных домах по улице Сяэзе, 3-11, домах по адресу Мустамяэ-теэ, 139, 151, 153 и по адресу Таммсааре-теэ, 104A. Уличное движение в связи с работами не нарушено.

Utilitas проинформировала об аварийном отключении тепла администрации зданий. Информация об отключении доступна на сайте Utilitas и по номеру городской информации Таллинна 1345.