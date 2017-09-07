Еще один служащий Вируского батальона пострадал на учениях

Во время стрельб срочник не поставил оружие на предохранитель. Получив распоряжение поставить оружие на предохранитель, нарушивший требования безопасности служащий случайно выстрелил в землю. Пуля прошила ему сапог и прошла между пальцами на ноге. В результате служащий отделался легкими повреждениями. После того, как ему была оказана первая помощь, его доставили на проверку в Ида-Вирускую центральную больницу.

Командующий первой пехотной бригадой Вейко-Велло Пальм отдал распоряжение немедленно прекратить стрельбы и провести для служащих дополнительный инструктаж о безопасном обращении с оружием. По словам командующего батальоном Арно Круусманна, подробности произошедшего выяснит полиция сил обороны, кроме того, будет увеличен объем обучения тому, как обращаться с оружием и соблюдать технику безопасности. "Мы проведем на учениях один дополнительный учебный день, для отработки безопасного использования оружия, - сказал Круусманн. - Наша цель - убедиться, что каждый наш военнослужащий умеет в любой ситуации корректно обращаться с оружием".

Силы обороны сообщили о случившемся в полицию и близким солдата.