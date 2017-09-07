Еще один служащий Вируского батальона пострадал на учениях

Сегодня на проходящих в Сиргала учениях во время упражнений по стрельбе пострадал еще один срочный служащий Вируского пехотного батальона, пишет Postimees.
Во время стрельб срочник не поставил оружие на предохранитель. Получив распоряжение поставить оружие на предохранитель, нарушивший требования безопасности служащий случайно выстрелил в землю. Пуля прошила ему сапог и прошла между пальцами на ноге. В результате служащий отделался легкими повреждениями. После того, как ему была оказана первая помощь, его доставили на проверку в Ида-Вирускую центральную больницу.
Командующий первой пехотной бригадой Вейко-Велло Пальм отдал распоряжение немедленно прекратить стрельбы и провести для служащих дополнительный инструктаж о безопасном обращении с оружием. По словам командующего батальоном Арно Круусманна, подробности произошедшего выяснит полиция сил обороны, кроме того, будет увеличен объем обучения тому, как обращаться с оружием и соблюдать технику безопасности. "Мы проведем на учениях один дополнительный учебный день, для отработки безопасного использования оружия, - сказал Круусманн. - Наша цель - убедиться, что каждый наш военнослужащий умеет в любой ситуации корректно обращаться с оружием".
Силы обороны сообщили о случившемся в полицию и близким солдата.