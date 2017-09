Фото и видео: разрушительный ураган "Ирма" унес жизни не менее 10 человек

Его скорость достигает 290 км/ч, ураган движется в направлении Багамских островов и Гаити.

"Ирма" отняла жизни по меньшей мере десяти человек: погиб младенец на Барбоа, один человек на острове Ангилья и восемь человек на острове Сен-Мартен. Тысячи человек прячутся в убежищах. Их дома разрушены или повреждены.

Ситуация в аэропорту Флориды:

Very busy terminal at @FLLFlyer ... still calm, not chaotic, but packed with folks trying to get safely out the path of #Irma @ABC7News pic.twitter.com/NUYUGhAnA5