Фото и видео: разрушительный ураган "Ирма" унес жизни не менее 10 человек

Обрушившийся на острова Карибского бассейна ураган "Ирма" уверенно движется в направлении штата Флорида в США.
Его скорость достигает 290 км/ч, ураган движется в направлении Багамских островов и Гаити.
"Ирма" отняла жизни по меньшей мере десяти человек: погиб младенец на Барбоа, один человек на острове Ангилья и восемь человек на острове Сен-Мартен. Тысячи человек прячутся в убежищах. Их дома разрушены или повреждены.
Ситуация в аэропорту Флориды:
Very busy terminal at @FLLFlyer ... still calm, not chaotic, but packed with folks trying to get safely out the path of #Irma @ABC7News pic.twitter.com/NUYUGhAnA5— Josh Knight (@ABC7Josh) September 7, 2017
В Пуэрто-Рико без электричества остались более миллиона человек, 50 000 из них остались также без воды.
В нескольких регионах на заправках закончилось или заканчивается топливо.
Предполагается, что шторм достигнет Флориды рано утром в воскресенье, однако не ясно, какие именно районы он затронет.
In Broward, one sky ahead, another behind pic.twitter.com/5QSERbvnva— Nicholas Nehamas (@NickNehamas) September 6, 2017