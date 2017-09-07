Фото и видео: разрушительный ураган "Ирма" унес жизни не менее 10 человек

Его скорость достигает 290 км/ч, ураган движется в направлении Багамских островов и Гаити.

"Ирма" отняла жизни по меньшей мере десяти человек: погиб младенец на Барбоа, один человек на острове Ангилья и восемь человек на острове Сен-Мартен. Тысячи человек прячутся в убежищах. Их дома разрушены или повреждены.

Ситуация в аэропорту Флориды:

Very busy terminal at @FLLFlyer ... still calm, not chaotic, but packed with folks trying to get safely out the path of #Irma @ABC7News pic.twitter.com/NUYUGhAnA5 — Josh Knight (@ABC7Josh) September 7, 2017

В Пуэрто-Рико без электричества остались более миллиона человек, 50 000 из них остались также без воды.

Губернатор Флориды Рик Скотт отдал приказ эвакуировать всю прибрежную зону на юге штата. Сейчас свои дома покинули примерно 31 000 человек.

В нескольких регионах на заправках закончилось или заканчивается топливо.

Предполагается, что шторм достигнет Флориды рано утром в воскресенье, однако не ясно, какие именно районы он затронет.