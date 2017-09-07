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Экс-директор RIA: бутылка водки - гораздо большая угроза безопасности, чем ИД-карта

Rus.Postimees.ee
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Яан Прийсалу. | ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Бывший руководитель Департамента государственных инфосистем, научный сотрудник Таллиннского технического университета Яан Прийсалу считает взлом ИД-карт в свете предстоящих выборов бессмысленно дорогим предприятием, пишет Postimees.

«Если посмотреть, по какой цене продают фальшивые паспорта, или на то, сколько голосов можно купить за бутылку водки, то взлом ИД-карт окажется бессмысленно дорогим», - прокомментировал Яан Прийсалу разгоревшийся вокруг уязвимости ИД-карт скандал.

Однако его преемник на посту директора RIA Таймар Петеркоп сказал во вторник, что он, с учетом масштаба рисков, не проводил бы электронное голосование на выборах в октябре. Избирательная комиссия пришла тем не менее к иной точке зрения, и э-выборы состоятся.

Яан Прийсалу также отметил, что если общественность оповещают о подобной кампании, то угроза все же может существовать, поскольку полностью исключить связанные с ИД-картами риски в принципе невозможно.

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