Могерини в Таллинне: Евросоюз введет новые санкции против КНДР

"Мы договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совет Безопасности ООН в отношении КНДР, а также вместе обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли все эти решения СБ ООН", - сказала она в четверг вечером после неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС в Таллинне.

"Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС", - заявила она, отметив, что работа по подготовке новых санкций ЕС начнется незамедлительно. Могерини отметила, что все это давление на Пхеньян направлено на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет.