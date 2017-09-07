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Могерини в Таллинне: Евросоюз введет новые санкции против КНДР

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"Интерфакс"
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Федерика Могерини. | ФОТО: JOSEPH EID/AFP/Scanpix

Евросоюз введет собственные автономные санкции против Северной Кореи в дополнение к ожидаемым санкциям Совета Безопасности ООН, чтобы заставить Пхеньян вступить в диалог с международным сообществом о денуклеаризации Корейского полуострова, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совет Безопасности ООН в отношении КНДР, а также вместе обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли все эти решения СБ ООН", - сказала она в четверг вечером после неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС в Таллинне.

"Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС", - заявила она, отметив, что работа по подготовке новых санкций ЕС начнется незамедлительно. Могерини отметила, что все это давление на Пхеньян направлено на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет.

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