Студия: Владимир Кара-Мурза – о современной России, Путине и Ходорковском

Российский гость приехал в Таллинн по приглашению Фонда открытой Эстонии на показ своего документального фильма «Немцов» и для участия в открытой дискусии, посвященной современной России.

Владимир Кара-Мурза-младший некоторое время, как и его отец, работал телеведущим. В 2004-2012 годах руководил бюро телекомпании RTVi в Вашингтоне. С 2011 года активно занимался продвижением "закона Магнитского".

По образованию он историк, учился в элитном Кембриджском университете. С ранней молодости был вовлечен в политику, сменил несколько оппозиционных партий, был другом и коллегой Бориса Немцова. В настоящее время – вице-председатель движения "Открытая Россия", учрежденного Михаилом Ходорковским.

Кара-Мурзу называют связующим звеном между российской оппозицией и западным миром. Насколько важны в этой цепочке Балтийские страны и Эстония?

«Открытая Россиия» уже не раз проводила свои встречи и конференции в Таллинне. Много ли здесь единомышленников у соратников М.Ходорковского?

Почему экс-глава «Юкоса» отошел от руководства «Открытой Россией»?

Почему в России вся оппозиция – внесистемная?

Впереди в России президентские выборы 2018 года. Какие планы у оппозиции?

За последние два года Владимир Кара-Мурза был дважды госпитализирован. В обоих случаях речь шла о не бытовом отравлении. Каковы версии относительно произошедшего?

Не собирается ли российский оппозиционер перебраться на Запад?

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