Студия: Владимир Кара-Мурза – о современной России, Путине и Ходорковском

На вопросы Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель движения «Открытая Россия», известный общественный деятель, журналист, активный оппозиционер и критик российской власти Владимир Кара-Мурза-младший.
Российский гость приехал в Таллинн по приглашению Фонда открытой Эстонии на показ своего документального фильма «Немцов» и для участия в открытой дискусии, посвященной современной России.
Владимир Кара-Мурза-младший некоторое время, как и его отец, работал телеведущим. В 2004-2012 годах руководил бюро телекомпании RTVi в Вашингтоне. С 2011 года активно занимался продвижением "закона Магнитского".
По образованию он историк, учился в элитном Кембриджском университете. С ранней молодости был вовлечен в политику, сменил несколько оппозиционных партий, был другом и коллегой Бориса Немцова. В настоящее время – вице-председатель движения "Открытая Россия", учрежденного Михаилом Ходорковским.
- Кара-Мурзу называют связующим звеном между российской оппозицией и западным миром. Насколько важны в этой цепочке Балтийские страны и Эстония?
- «Открытая Россиия» уже не раз проводила свои встречи и конференции в Таллинне. Много ли здесь единомышленников у соратников М.Ходорковского?
- Почему экс-глава «Юкоса» отошел от руководства «Открытой Россией»?
- Почему в России вся оппозиция – внесистемная?
- Впереди в России президентские выборы 2018 года. Какие планы у оппозиции?
- За последние два года Владимир Кара-Мурза был дважды госпитализирован. В обоих случаях речь шла о не бытовом отравлении. Каковы версии относительно произошедшего?
- Не собирается ли российский оппозиционер перебраться на Запад?
Смотрите прямой эфир в 15.00! Позже интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.