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По вине пьяного водителя, не имевшего прав, в больницу попал 63-летний мужчина

Rus.Postimees.ee
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Алкоголизм. | ФОТО: Scanpix

В четверг, 7 сентября, в Пярнумаа около 19.45 произошла авария, в результате которой пострадал 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в волости Тори на 25-ом километре шоссе Пярну – Раквере – Сымеру, где автомобиль Peugeot Partner, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских прав 56-летний мужчина, врезался сзади в остановившийся перед ним Hyundai Tucson, которым управлял 55-летний мужчина. На этом участке велись дорожные работы, а максимальная скорость движения составляла 30 км/ч.

Скорая помощь доставила в Пярнускую больницу пассажира Peugeot – 63-летнего мужчину.

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