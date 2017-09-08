По вине пьяного водителя, не имевшего прав, в больницу попал 63-летний мужчина

Инцидент имел место в волости Тори на 25-ом километре шоссе Пярну – Раквере – Сымеру, где автомобиль Peugeot Partner, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских прав 56-летний мужчина, врезался сзади в остановившийся перед ним Hyundai Tucson, которым управлял 55-летний мужчина. На этом участке велись дорожные работы, а максимальная скорость движения составляла 30 км/ч.

Скорая помощь доставила в Пярнускую больницу пассажира Peugeot – 63-летнего мужчину.