Испанский суд приостановил действие закона о референдуме в Каталонии

Суд принял к рассмотрению сразу четыре апелляции, поданные правительством Испании. Они ставят под вопрос правомочность законов, регулирующих порядок отделения этого региона от остальной части страны. Действие закона о референдуме будет "заморожено" до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям.

Мадрид настаивает, что меры, утвержденные 6 сентября каталонским парламентом, нарушают конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей накануне потребовал привлечь к уголовной ответственности председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. По его мнению, они узурпировали власть и не игнорировали предыдущие судебные решения. Если суд с этим согласится, то депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки.

Правительство Каталонии намеревается провести референдум о независимости Каталонии 1 октября. Жителям региона предстоит ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

Парламент Каталонии продолжает принимать законы о жизни вне Испании

Парламент Каталонии в ночь на пятницу принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании.

Закон будет оспорен испанским правительством в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии касательно референдума о независимости, сообщает Newsru.com.

Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент - то есть примерно шесть месяцев.

Избранный через полгода парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.