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Порошенко назвал условия размещения голубых касок в Донбассе

Rus.Postimees.ee
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Миротворец ООН. Снимок иллюстративный. | ФОТО: THONY BELIZAIRE/AFP

Киев готов к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН по условиям размещения "голубых касок" ООН в зоне конфликта на востоке Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием перед Верховной радой, пишет DW.com.

По словам Порошенко, Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять на украинскую территорию оружие и наемников. "При таких условиях размещение на всей оккупированной территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации", - приводятся слова Порошенко на его официальном сайте.

Президент Украины назвал несколько условий, при которых считает возможным размещение миротворцев. В частности, полноценная миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Кроме того, в состав миссии не могут входить "представители страны-агрессора или сторон конфликта". "Ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН речь идти не может", - уточнил Порошенко.

Он также отметил, что "именно российские боевики являются главной угрозой для безопасности международных наблюдателей", а работа над миссией ООН не должна стать основанием для отмены существующих международных санкций против России. Договориться по параметрам миротворческой миссии будет очень сложно, подчеркнул президент Украины.

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