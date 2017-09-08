Винус Уильямс заверила, что не собирается завершать карьеру теннисистки

Об этом 37-летняя спортсменка рассказала после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США от соотечественницы Слоан Стивенс.

«Я играла не лучшим образом. Это те моменты, когда нужно тщательно подумать и понять, как получить мяч и и провести большой матч, сообщает gazeta.ru.

Я многое поняла во время игры, но соперница отлично защищалась.

Что дальше? Я буду продолжать играть в теннис, ничего сложного», — цитирует Уильямс-старшую Би-би-си.