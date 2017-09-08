Винус Уильямс заверила, что не собирается завершать карьеру теннисистки
8 сентября 2017 г., 07:58
Американская теннисистка Винус Уильямс заявил, что не намерена завершать спортивную карьеру.
Об этом 37-летняя спортсменка рассказала после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США от соотечественницы Слоан Стивенс.
«Я играла не лучшим образом. Это те моменты, когда нужно тщательно подумать и понять, как получить мяч и и провести большой матч, сообщает gazeta.ru.
Я многое поняла во время игры, но соперница отлично защищалась.
Что дальше? Я буду продолжать играть в теннис, ничего сложного», — цитирует Уильямс-старшую Би-би-си.