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Винус Уильямс заверила, что не собирается завершать карьеру теннисистки

Sports.ee
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ФОТО: Jerry Lai/USA Today Sports/Scanpix

Американская теннисистка Винус Уильямс заявил, что не намерена завершать спортивную карьеру.

Об этом 37-летняя спортсменка рассказала после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США от соотечественницы Слоан Стивенс.

«Я играла не лучшим образом. Это те моменты, когда нужно тщательно подумать и понять, как получить мяч и и провести большой матч, сообщает gazeta.ru.

Я многое поняла во время игры, но соперница отлично защищалась.

Что дальше? Я буду продолжать играть в теннис, ничего сложного», — цитирует Уильямс-старшую Би-би-си.

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