Члены национальных парламентов ЕС обсудят в Таллинне внешнюю политику и безопасность

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу пройдет заседание тройки председателей.

В пятницу конференция начнется с выступления спикера Рийгикогу Эйки Нестора. Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо будут руководить обсуждением.

Первый день конференции будет посвящен внешней политике. В первой дискуссии примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вице-президент Европейского инвестиционного банка Александр Стубб. В обсуждении, посвященном трансатлантическим отношениям, выступят председатель комиссии Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, советник председателя Европейского совета Дональда Туска по вопросам экономики Воутер Куссанс, а также политолог из США Роберт Ньюрик.

О приоритетах ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности ЕС сообщит Верховный представитель Федерика Могерини. Посвященное внешней политике обсуждение завершит министр иностранных дел Свен Миксер. Он доложит о ситуации за пределами Европейского союза.

Второй день конференции будет посвящен вопросам в сфере политики обороны и вопросам безопасности. День начнется с выступления министра обороны Эстонии Юри Луйка. Совместно с вице-председателем Европейского совета по иностранным делам Карлом Бильдтом и заместителем генерального секретаря НАТО Таджаном Илдемом он обсудит возможности повышения защиты Европы.

В первой половине дня участники обсудят практические аспекты гибридного мира, в том числе – киберугрозы и стратегическую коммуникацию. Выступят руководитель оперативной рабочей группы Европейской службы внешних связей East StratCom Джайлз Постман и генеральный директор Департамента государственных инфосистем (RIA) Таймар Петеркоп.

В делегацию Эстонии помимо Марко Михкельсона и Ханнеса Хансо также входят Кейт Пентус-Розиманнус, Барби Пильвре, Марианне Микко и Маргус Цахкна.