Защитники окружающей среды обжалуют решение суда первой инстанции относительно строительства Рейди-теэ

Суд не удовлетворил иск и постановил, что строительство Рейди-теэ является законным, а старейшина района Пирита Тынис Мёльдер сообщил, что они надеются приступить к строительству дороги в ближайшее время.

Зеленые сочли решение административного суда относительно строительства улицы Рейди-теэ странным, поэтому организация решила обжаловать решение суда первой инстанции в окружном суде.

Защитников окружающий среды разочаровал тот факт, что как власти, так и суд при принятии решений не исходили из принципа предосторожности.

В своем решении административный суд отметил, что оценка влияния строительных работ на окружающую среду проводилась в недавнем прошлом. Если же зеленые считают проект опасным, то им стоит собственными силами провести исследования, чтобы доказать это.

Представители НКО считают, что для них совершенно непонятно, почему сбором доказательной базы должен заниматься жалобщик, а не ответчик.

Зеленые надеются, что окружной суд сможет внести ясность в сложившуюся ситуацию, поскольку, по их мнению, решение административного суда противоречит принципу предосторожности.