Сын Дональда Трампа в сенате рассказал, зачем он встречался с российским адвокатом перед выборами президента США

Ожидается, что Трампа-младшего будут опрашивать в течение нескольких часов, сообщает AP. Знакомый с ситуацией источник агентства сообщил, что сын президента США подготовил открытое заявление на 15-20 минут перед закрытой частью интервью, пишет Newsru.com.

В ходе слушаний Трамп-младший сообщил, что в прошлом году перед встречей с российским юристом он был готов к получению информации о главном конкуренте отца на президентских выборах, экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, включая сведения о ее "состоянии здоровья, характере и квалификации".

В преддверии дачи показаний предполагалось, что основная их часть будет посвящена широко обсуждавшейся ранее в прессе встрече в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower, участниками которой были, в частности, Трамп-младший и российский юрист Наталья Весельницкая. Как следовало из опубликованной в СМИ переписки об организации этой встречи, она была призвана стать частью усилий российских властей по поддержке Трампа.

По информации The New York Times, в подготовленном письменном заявлении для юридического комитета сената Трамп-младший пояснил, что он изначально испытал противоречивые чувства, когда узнал, что у Весельницкой может быть информация о Клинтон.

"Несмотря на его интерес, он сказал, что он собирался проконсультироваться со своими адвокатами о правильности использования любой информации, которую Весельницкая, имеющая связи с Кремлем, предоставила ему на встрече", - отмечает издание.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента заявил, что согласился это сделать, так как надеялся получить от нее информацию компрометирующего характера о Клинтон. Трамп говорил, что никакого компромата так и не получил, а сама встреча была бесполезной. Весельницкая также заявила, что никаких компрометирующих сведений относительно Клинтон у нее не было.

Тем не менее известие о контакте сына Трампа с российским юристом в разгар американской предвыборной кампании вызвало в США большой ажиотаж. Проверкой сведений, касающихся встречи, занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

31 августа лоббист Ринат Ахметшин, который присутствовал на встрече Трампа-младшего с Весельницкой, дал показания перед большим жюри Мюллера.

По информации СМИ, на встрече в Нью-Йорке также присутствовали бывший сотрудник Госдепа, переводчик Весельницкой Анатолий Самочернов, организатор встречи, пиарщик Роберт Голдстоун и вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе. В Белом доме ранее сообщали, что на этой встрече обсуждался только запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и "закон Магнитского".

Ахметшин рассказывал журналистам о деталях встречи. По его словам, Весельницкая принесла на встречу досье о том, как "грязные деньги попали в Манхэттен и были вложены в поддержку политических кампаний". Как отмечал лоббист, в беседе он поднимал тему отношений России и США. Весельницкая, по его словам, обсуждала "закон Димы Яковлева". Ахметшин подчеркивал, что не выступает ни за, ни против России. По его словам, он работал на российский фонд, который нацелен на отмену запрета РФ на усыновление сирот гражданами США.

Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча указывает на вероятные связи между предвыборным штабом Трампа и Россией. Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с РФ. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали предположения о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы.