Невероятно: целая улица попала в частные руки, домовладельцы возмущены!

Купить целую улицу под названием Presidio Terrace в Сан-Франциско всего за 90 тысяч долларов посчастливилось одной американской паре. Дороги и тротуары новые владельцы по фамилии Ченг выкупили на аукционе, куда недвижимость была выставлена горуправой Сан-Франциско, сообщает Travel&Leisure.

Домовладельцы с этой улицы в течение 30 лет не платили налог на недвижимость, который составлял всего лишь 14 долларов в год. Когда долг достиг отметки в несколько тысяч долларов, улицу выставили на аукцион. Причина неуплаты, по словам собственников домов, достигающих по своей стоимости миллионов долларов, заключалась в том, что они якобы не получали уведомлений о необходимости уплатить налог. Суд не счел эту причину весомой, а представитель управы города отметил, что все остальные жители города исправно эти уведомления получают.

Аукцион состоялся. В первый же день Ченги установили высокую аренду за пользование дорогой и парковкой. И теперь незадачливые домовладельцы подали исковое заявление уже против них. Слушание назначено на сентябрь.