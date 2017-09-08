Число вакансий на рынке труда достигло девятилетнего максимума

По сравнению с предыдущим кварталом, когда вакансий было 11 200, число свободных рабочих мест выросло на 7%, а по сравнению со вторым кварталом 2016 года — на 26% (тогда было 9500 свободных рабочих мест), пишет rus.err.ee.

По числу вакансий лидируют обрабатывающая промышленность (20%), торговля (15%) и образование (10%).

По регионам по числу вакансий первое место занимает Харьюмаа (67%), в том числе Таллинн (51%). Далее следует Тарту (9%) и Ида-Вирумаа (6%), а меньше всего вакансий в Йыгеваском, Хийуском и Рапласком уездах.