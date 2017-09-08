В Балтийском море нашли рыбу с повышенным содержанием опасных веществ: чем это грозит Эстонии?

Речь идет о проливе Скагеррак между Балтийским и Северным морями, где активно ведется промышленная ловля рыбы. Эта акватория расположена у берегов Дании, Норвегии и Швеции. Ученые, участвующие в экспедиции на судне «Академик Николай Страхов», сделали такие предварительные выводы после проведенного экспресс-анализа, пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов.

«У хищной тресковой рыбы сайды, отловленной в районе острова Мосешер, пролив Скагеррак, с помощью рентгенфлуоресцентного спектрометра было выявлено некоторое превышение содержания мышьяка в мышцах и печени. Данные нуждаются в уточнении и проверке, поскольку получены экспресс-методом на борту судна. Если результат подтвердится, это может свидетельствовать о поступлении люизита из прокоррозировавших снарядов в донные осадки и накоплении продуктов его разложения в пищевых цепях», - сказала Ежова.

Общетоксическое действие люизита на организм многогранно: он поражает сердечно-сосудистую, периферическую и центральную нервные системы, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт.

Однако эстонские чиновники бить тревогу не спешат. Ветеринарно-пищевой департамент говорит, что проверки проводят регулярно и на сегодняшний день никакого повода для паники нет.

«В рамках ежегодного мониторинга загрязняющих веществ Ветеринарно-пищевой департамент проверяет также и содержание тяжелых металлов в имеющейся в продаже рыбе. За последние годы не было найдено превышающего нормы содержания мышьяка или каких-либо других тяжелых металлов», – комментирует пресс-секретарь ведомства Мартин Алтрая.

По его словам, происхождение продукта, в случае с рыбой место отлова, должно быть отмечено в документах. «В том числе, у потребителя есть право попросить у продавца дополнительную информацию о происхождении продукта», – отмечает Мартин Алтрая.

При этом, по словам представителя Ветеринарно-пищевого департамента, нельзя исключать, что в Эстонии продается рыба, пойманная в проливе Скагеррак. В документации это не должно быть отражено. Достаточно, чтобы местом отлова было указано Балтийское море.

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