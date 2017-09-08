В Балтийском море нашли рыбу с повышенным содержанием опасных веществ: чем это грозит Эстонии?

Летом стало известно о том, что в пробах рыбы из Балтийского моря обнаружили повышенное содержание мышьяка. Это может говорить об утечке химического оружия, которое было захоронено на дне после Второй мировой войны. Есть ли опасность, что такая рыба может попасть к нам на прилавки, и как покупатель может проверить соответствие морепродуктов нормам – узнала «МК-Эстония».
Речь идет о проливе Скагеррак между Балтийским и Северным морями, где активно ведется промышленная ловля рыбы. Эта акватория расположена у берегов Дании, Норвегии и Швеции. Ученые, участвующие в экспедиции на судне «Академик Николай Страхов», сделали такие предварительные выводы после проведенного экспресс-анализа, пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов.
«У хищной тресковой рыбы сайды, отловленной в районе острова Мосешер, пролив Скагеррак, с помощью рентгенфлуоресцентного спектрометра было выявлено некоторое превышение содержания мышьяка в мышцах и печени. Данные нуждаются в уточнении и проверке, поскольку получены экспресс-методом на борту судна. Если результат подтвердится, это может свидетельствовать о поступлении люизита из прокоррозировавших снарядов в донные осадки и накоплении продуктов его разложения в пищевых цепях», - сказала Ежова.
Общетоксическое действие люизита на организм многогранно: он поражает сердечно-сосудистую, периферическую и центральную нервные системы, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт.
Однако эстонские чиновники бить тревогу не спешат. Ветеринарно-пищевой департамент говорит, что проверки проводят регулярно и на сегодняшний день никакого повода для паники нет.
«В рамках ежегодного мониторинга загрязняющих веществ Ветеринарно-пищевой департамент проверяет также и содержание тяжелых металлов в имеющейся в продаже рыбе. За последние годы не было найдено превышающего нормы содержания мышьяка или каких-либо других тяжелых металлов», – комментирует пресс-секретарь ведомства Мартин Алтрая.
По его словам, происхождение продукта, в случае с рыбой место отлова, должно быть отмечено в документах. «В том числе, у потребителя есть право попросить у продавца дополнительную информацию о происхождении продукта», – отмечает Мартин Алтрая.
При этом, по словам представителя Ветеринарно-пищевого департамента, нельзя исключать, что в Эстонии продается рыба, пойманная в проливе Скагеррак. В документации это не должно быть отражено. Достаточно, чтобы местом отлова было указано Балтийское море.
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