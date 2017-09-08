Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Польшу за 84 евро!
8 сентября 2017 г., 10:09
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Польшу начиная с 84 евро
Туда-обратно из Таллинна в Астану начиная с 213 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 347 евро
Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 451 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу (вместе с апартаментами) начиная с 280 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мартинику начиная с 576 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 538 евро
Туда-обратно из Германии в Калифорнию начиная с 281 евро