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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Польшу за 84 евро!

Rus.Postimees.ee
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Старый город в Варшаве. | ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная со 122 евро

Туда-обратно из Таллинна в Польшу начиная с 84 евро

Туда-обратно из Таллинна в Астану начиная с 213 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 347 евро

Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 451 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу (вместе с апартаментами) начиная с 280 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мартинику начиная с 576 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 538 евро

Туда-обратно из Германии в Калифорнию начиная с 281 евро

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