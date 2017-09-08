«Хосе» стал втрое опаснее: на США идет новый ураган

По данным на вечер четверга, «Хосе» находится примерно в 955 км к востоку от Малых Антильских островов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 195 км/ч. Ранее сообщалось, что этот показатель составляет 120 километров в час. Центр предупреждает, что в ближайшие 24–36 часов скорость ветра может еще усилиться.