Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Литва предложила Евросоюзу создать военный Шенген

BNS/Интерфакс
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ходатайство о Шенгенской визе. | ФОТО: Scanpix

Литва призывает руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщает Министерство обороны страны.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, этот проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО.

Инициатива о создании военного Шенгена обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Основное внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года Еврокомиссия планирует выделить на оборону 500 млн евро.

Наверх