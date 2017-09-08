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Фото: молдаванам, взявшим в рабство инвалида, запрещен въезд в Эстонию на 10 лет

Rus.Postimees.ee
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Сегодня перед Пярнуским уездным судом предстали молдаване, которых обвиняли по статье об обращении в рабство. Приговор был вынесен в рамках договорного производства.

Сегодня в суде рассматривалось дело двух граждан Молдавии, мужчины и женщины, которые обвинялись в том, что заставили безногого мужчину, попрошайничая, зарабатывать для них деньги.

Находящийся в суде репортер Pärnu Postimees сообщил, что приговор был вынесен в рамках договорного производства. Женщина была приговорена к трем годам тюремного заключения, из которых реально за решеткой проведет один год. Мужчина приговорен к пяти годам тюрьмы, из которых за решеткой также проведет год.

Поскольку оба подсудимых уже пробыли в тюрьме в ожидании суда 9 месяцев, они будут отпущены на свободу через три месяца.

Обвиненным в порабощении инвалида молдованам запрещен въезд в Эстонию на десять лет. Также они должны будут выплатить потерпевшему 9000 евро.

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