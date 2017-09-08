Выяснилась причина резкого подорожания недвижимости в Таллинне

Прежняя рекордная цена была зафиксирована в декабре 2016 года (1 703 евро/м²). Ей предшествовал максимальный показатель, отмеченный в период бума 2007 года и составлявший 1 689 евро за квадратный метр.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что новый рекорд был достигнут преимущественно благодаря большому количеству сделок с жильем в новостройках: «Наиболее активное оформление сделок купли-продажи новых квартир наблюдалось в Ласнамяэ, Кесклинне, Хааберсти и Пыхья-Таллинне».

«При этом, однако, было бы заблуждением полагать, что Таллинн достиг фазы небывалого подъема. И десять лет назад не были исключением такие месяцы, в течение которых было заключено 1 200–1 300 сделок с квартирной собственностью. При этом даже в августе текущего года этот показатель составил менее 900 сделок, – объяснил он. – Вероятно, уровень жизни населения настолько повысился, что люди стали находить все больше возможностей для покупки квартиры в новом доме, и, вследствие постоянного увеличения доли таких сделок, растет и средняя цена».

«Но рекорд все же есть рекорд, и теперь он уже является историческим фактом! Однако реальность все же такова, что цены как на новые квартиры, так и на вторичное жилье уже больше года остаются на достаточно стабильном уровне, и их повышение происходит там, где возникают также и существенные дополнительные плюсы в виде обновленной инфраструктуры или более приятного соседства», – добавил специалист по недвижимости.