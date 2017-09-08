Varekai: где каждый обретает крылья

Эстонские зрители увидят Varekai впервые – и нужно сказать, что шесть таллиннских представлений будут одними из последних в Европе. После нас труппа отправится в Ригу, Минск, Хельсинки и Стокгольм, затем перелетит через океан, в Америку, и 23 декабря даст последнее представление Varekai в Техасе. То есть – действительно последнее, без дураков: грандиозный спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2002 года в Монреале, после пятнадцати лет гастролей по всему миру – три десятка стран, без малого двести городов, десять миллионов зрителей – официально прекратит свое существование.

Цирк и цифры

Не будет большим преувеличением сказать, что люди делятся на тех, кто пожизненно очарован Cirque du Soleil – и тех, кто не видел ни одного представления уникальной цирковой корпорации. Ну а те, кто проникся чудом ее представлений, в том числе и знаменитого Varekai, и вдобавок основательно изучил вопрос, знают, что Cirque du Soleil – и правда самый-самый цирк на планете Земля. Как говорил великий шоумен Финеас Тейлор Барнум: the greatest show on Earth!

Шоу Varekai: акробатическая дорожка./ архив Cirque du Soleil

Шоу Varekai: Смотритель неба вкручивает Наставнику лампочку./ архив Cirque du Soleil

Начиная с чисто коммерческого размаха (говорят, ежегодно Cirque du Soleil зарабатывает столько, сколько половина всего Бродвея) – и заканчивая чисто техническими, но не менее впечатляющими моментами. Ну например: шоу Varekai, каким его увидит таллиннский зритель, путешествует по миру в 22 фургонах, из которых полтора – это только костюмы, сотни костюмов и тысячи элементов костюмов.

(Оговорка насчет арены неслучайна. Cirque du Soleil ставит шоу в трех форматах: стационарные, они не путешествуют; шоу, выступающие под большим куполом; и постановки, которые можно увидеть на спортивных аренах. До 2014 года Varekai выступал в формате шапито путешествовал аж в 60 фургонах. Увы, чтобы шапито-шоу окупалось, оно должно идти в одном городе месяц-полтора, а городов, жители которых способны потянуть такое удовольствие, в мире не так уж много, и Таллинн не входит в их число. В 2014 году после рестейджинга постановка продолжает дарить радость зрителям разных стран уже в формате «арена-шоу».)

Так вот: 22 фургона, 660 кофров на колесиках; всего у кофров и поддонов более 3500 колесиков. Почему это важно? Потому что колесики отражают еще один аспект организации Cirque du Soleil: идеальные, ну или близкие к идеальным технические решения, благодаря которым достигается оптимальное сочетание коммерческой и артистической составляющей.

Знаменитые кофры Cirque du Soleil на колесиках./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas

Реквизит Цирка Солнца: всё на своих местах./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas

На развертку шоу Varekai на арене тратится всего 12 часов, на демонтаж – всего четыре. Это притом, что нужно смонтировать и демонтировать сорок тонн подвесных декораций, более ста движущихся источников света, сцену-пазл из 268 элементов, 338 «деревьев», которые образуют волшебный лес, систему радиосвязи с 35 каналами, свою столовую, прачечную, костюмерную, собственный тренажерный зал – и так далее, и так далее.