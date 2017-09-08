Varekai: где каждый обретает крылья

Уже через неделю легендарный Cirque du Soleil начнет очередные гастроли в Эстонии: на сцене таллиннской арены Saku Suurhall шесть раз будет показано шоу Varekai.
Эстонские зрители увидят Varekai впервые – и нужно сказать, что шесть таллиннских представлений будут одними из последних в Европе. После нас труппа отправится в Ригу, Минск, Хельсинки и Стокгольм, затем перелетит через океан, в Америку, и 23 декабря даст последнее представление Varekai в Техасе. То есть – действительно последнее, без дураков: грандиозный спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2002 года в Монреале, после пятнадцати лет гастролей по всему миру – три десятка стран, без малого двести городов, десять миллионов зрителей – официально прекратит свое существование.
Цирк и цифры
Не будет большим преувеличением сказать, что люди делятся на тех, кто пожизненно очарован Cirque du Soleil – и тех, кто не видел ни одного представления уникальной цирковой корпорации. Ну а те, кто проникся чудом ее представлений, в том числе и знаменитого Varekai, и вдобавок основательно изучил вопрос, знают, что Cirque du Soleil – и правда самый-самый цирк на планете Земля. Как говорил великий шоумен Финеас Тейлор Барнум: the greatest show on Earth!
Шоу Varekai: акробатическая дорожка./ архив Cirque du Soleil
Шоу Varekai: Смотритель неба вкручивает Наставнику лампочку./ архив Cirque du Soleil
Начиная с чисто коммерческого размаха (говорят, ежегодно Cirque du Soleil зарабатывает столько, сколько половина всего Бродвея) – и заканчивая чисто техническими, но не менее впечатляющими моментами. Ну например: шоу Varekai, каким его увидит таллиннский зритель, путешествует по миру в 22 фургонах, из которых полтора – это только костюмы, сотни костюмов и тысячи элементов костюмов.
(Оговорка насчет арены неслучайна. Cirque du Soleil ставит шоу в трех форматах: стационарные, они не путешествуют; шоу, выступающие под большим куполом; и постановки, которые можно увидеть на спортивных аренах. До 2014 года Varekai выступал в формате шапито путешествовал аж в 60 фургонах. Увы, чтобы шапито-шоу окупалось, оно должно идти в одном городе месяц-полтора, а городов, жители которых способны потянуть такое удовольствие, в мире не так уж много, и Таллинн не входит в их число. В 2014 году после рестейджинга постановка продолжает дарить радость зрителям разных стран уже в формате «арена-шоу».)
Так вот: 22 фургона, 660 кофров на колесиках; всего у кофров и поддонов более 3500 колесиков. Почему это важно? Потому что колесики отражают еще один аспект организации Cirque du Soleil: идеальные, ну или близкие к идеальным технические решения, благодаря которым достигается оптимальное сочетание коммерческой и артистической составляющей.
Знаменитые кофры Cirque du Soleil на колесиках./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Реквизит Цирка Солнца: всё на своих местах./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
На развертку шоу Varekai на арене тратится всего 12 часов, на демонтаж – всего четыре. Это притом, что нужно смонтировать и демонтировать сорок тонн подвесных декораций, более ста движущихся источников света, сцену-пазл из 268 элементов, 338 «деревьев», которые образуют волшебный лес, систему радиосвязи с 35 каналами, свою столовую, прачечную, костюмерную, собственный тренажерный зал – и так далее, и так далее.
Икар на волшебном острове
Но довольно о технических моментах. Есть искушение сказать, что Cirque du Soleil воплощает торжество менеджмента, но на деле он – торжество профессионализма: менеджерского, артистического, любого, какой только может потребоваться данному спектаклю. Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте мог бы создать просто самый технически совершенный цирк, но этого ему было мало. Важно именно шоу со всеми элементами традиционного цирка и не только. Не менее важно и то, что стоит за конкретным шоу, – история, которую оно рассказывает.
Varekai – это три истории в одном представлении. Первая – история Икара, который, не долетев до солнца, падает с небес, но не гибнет в океане, а оказывается в волшебном, эксцентричном, абсурдном мире в жерле вулкана. Слово «варекай» на цыганском языке означает «где бы то ни было», и это действительно страна вроде острова Нет-И-Не-Будет из истории о Питере Пэне. Здесь есть Смотритель неба, гениальный чудаковатый ученый, и Наставник, мрачный мудрый бессмертный, следящий за тем, чтобы мир развивался как положено. Здесь есть Муза и Патриарх, без прекрасных голосов которых обходится редкое событие. Здесь есть разноцветные ящерицы размером с человека и удивительные морские создания. Здесь есть Нареченная, которая очаровывает Икара....
Увы, при падении Икар теряет крылья и ломает ноги, он не в состоянии даже ходить, не говоря уже о полете. Но обитатели волшебного острова полны решимости помочь ему вернуть всё, что он потерял, – и даже больше.
Шоу Varekai: полет Икара, пойманного в сети./ архив Cirque du Soleil
Исполнитель роли Икара Фернандо Миро на репетиции./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Эта первая история отражает вторую, ничуть не придуманную: создатель шоу Varekai Доминик Шампань, театральный режиссер, однажды упал с колосников и оказался в положении Икара. Чтобы победить себя и вновь встать на ноги, Шампаню пришлось пройти долгий и тяжелый путь, этапы которого преобразились впоследствии в элементы шоу. Впрочем, как верно говорит танцор и акробат Фернандо Миро, исполнитель роли Икара, история эта – далеко не только о Доминике Шампане: «Каждый из нас может поставить себя на его место – у нас у всех бывают трудности, физические или эмоциональные. Решение одно – любовь».
Забота и свобода
«Наше общее отношение к делу – действовать сегодня лучше, чем вчера, – продолжает Шампань. – В этом смысле артисты Cirque du Soleil похожи на Икара. Мир твердит нам: не летай к солнцу, не летай к солнцу... но мы-то хотим именно этого!»
Шоу Varekai: русские качели./ архив Cirque du Soleil
Это уже третья история Varekai – та, что включает и артистов, и зрителей. Гигантская организация Cirque du Soleil, разумеется, не сводится исключительно к рабочим моментам. Цирк, особенно странствующий, к ним не сводится в принципе: это всегда прежде всего коллектив, по большому счету – большая семья. Без профессионализма ты в нее просто не попадешь, но если уж ты внутри, жить надо так, как принято жить в этом семействе. Семьи бывают разные. Закулисье Cirque du Soleil производит впечатление семьи, которая, как эквилибрист под куполом цирка, идет, мастерски балансируя, по канату свободы, заботы и любви.
С одной стороны, требования здесь очень строгие, если не сказать жесткие. У Cirque du Soleil есть очень большая база данных, из которой монреальская штаб-квартира может позволить себе выбирать лучших из лучших, будь то акробаты, гимнасты или клоуны. С другой, когда в Cirque du Soleil приходят из спорта, переключиться оказывается сложновато в том числе потому, что в спорте твою жизнь контролирует тренер, а в Cirque du Soleil тебя не контролирует никто – ни в тренажерном зале, ни в столовой, ни в гримерной. Ты можешь обращаться за помощью к любым специалистам корпорации – тем же тренерам или, например, диетологам, – и они с радостью тебе помогут. Тебе ничего не надо делать, кроме того, что ты делаешь как цирковой артист, – ни помогать с разгрузкой фургонов, ни устанавливать декорации, ни латать костюмы. Ты свободен, насколько свободен профессионал, сам устанавливающий себе нормы и правила, чтобы выдавать результат.
По свидетельству украинцев Дмитрия Лыкова и Кирилла Лянного, пришедших в цирк вообще и в Cirque du Soleil из спортивной гимнастики, всех артистов в первый раз учат накладывать грим. (Существуют и инструкции на бумаге, шоу возит их с собой, чтобы было с чем свериться.) Дальше артисты гримируются сами. Поначалу у Дмитрия и Кирилла с непривычки уходило на то, чтобы «накраситься», четыре часа, теперь – час с небольшим.
Дмитрий Лыков и Кирилл Лянный исполняют роли волшебных птиц./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Их номер, «Воздушные ремни», длится шесть минут. Гимнасты изображают таинственных и гордых братьев-орлов, помогающих Икару встать на ноги.
Братья-орлы на репетиции./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Шоу Varekai: гордые братья-орлы парят над сценой./ архив Cirque du Soleil
«В Cirque du Soleil всё настолько организованно, что очень сложно уходить отсюда в другие цирки», – говорит Дмитрий.
«Пломбы не аплодировали мне стоя!»
Таких номеров, складывающихся в единую историю, в шоу Varekai почти полтора десятка. Среди них – полет Икара, пойманного сетью и пытающегося вырваться на волю; удивительное соло на костылях Хромого ангела; потрясающе ловкий танец с тростью; энергичнейший грузинский танец, во время которого очень сложно усидеть на месте; уникальные «русские качели» – акробаты приземляются и на руки партнеров, и в сетку, и перелетают с одних движущихся качелей на другие...
И, само собой, клоунада. Клоунов в Varekai два: Эмили Каррагер и Стивен Бишоп. Ну или, как говорит Эмили: «В нашем шоу два клоуна. Я и мужик. Мужик – с усами. Я – без».
Клоунесса Эмили Каррагер.../ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
...и ее партнер клоун Стивен Бишоп./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Американка Эмили выросла на британских комедийных сериалах, а вообще она киноманка и раньше работала со сценариями. Стивен – бывший австралийский дантист, в последний раз он лечил кому-то зубы за два дня до того, как выступил в цирке. Почему он сменил профессию? «Пломбы никогда не аплодировали мне стоя!»
Шоу Varekai: клоуны на сцене./ архив Cirque du Soleil
Изначально клоуны – не часть истории: они, по словам Стивена, очень хотят стать частью сюжета Varekai, прикладывают для этого все мыслимые и немыслимые усилия и в финале превращаются в «своих среди своих» – в том самом волшебном, эксцентричном, абсурдном мире в жерле вулкана. Почти как Икар, пусть этот персонаж – трагический и романтический, а при появлении клоунов ты в какой-то момент начинаешь смеяться сразу. Но есть ведь еще люди, которые успевают полюбить мир Varekai и Cirque du Soleil за всего-то два с небольшим часа представления, – зрители.
Это в конечном счете и есть третья история Varekai: о чуде гармоничного сообщества – будь то сообщество синих ящериц и гордых орлов или же сообщество артистов странствующего цирка, готовых на каждом представлении выкладываться на сто десять процентов просто потому, что такова их природа. И вот ты – Икар или зритель – ощущаешь себя сопричастным этому чуду. И становишься его частью, и душевные раны излечиваются сами собой...
«Поддерживать Varekai все эти годы на плаву не так уж и сложно, – говорит художественный директор шоу Брюно Дарманьяк, – ведь в нем работают артисты такого уровня! Это их шоу, и они это знают. Да, иногда они устают, они тоже люди. Мы – маленькая деревня, мы вместе путешествуем, едим, отдыхаем... В нашем шоу участвуют люди из двух десятков стран, у всех разная культура. Но когда они выходят на сцену – они знают: мы здесь, чтобы показать лучшее из того, что мы умеем».
Маленький тур по закулисью:
Репетиция Varekai: декорации волшебного леса./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Тренажерный зал путешествует вместе с шоу./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Стиральные машины шоу работают практически в режиме нон-стоп./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Мастерицы Cirque du Soleil латают костюмы./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Костюм Нареченной готов!/ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Инструкция нанесения грима - одна из сотен./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Репетиция "Русских качелей"./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Акробаты не теряют времени даром./ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
"Varekai: всё - там!"/ Cirque du Soleil by Martynas Rudzinskas
Редакция портала Rus.Postimees благодарит пресс-агента шоу Varekai Юлию Турыгину за одиссею по закулисью Cirque du Soleil.