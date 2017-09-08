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Merko завершит последний этап строительства микрорайона Paepargi в Ласнамяэ

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Merko Ehitus

Три последних семиэтажных многоквартирных дома по адресам Паэпарги, 39, 41 и 45 будут готовы осенью 2018 года.

Всего в этих трех домах будет 93 квартиры. Новый этап проекта отличает повышенная звукоизоляция, энергоэффективность класса B, водяное отопление в полах и принудительная вентиляция с рекуперацией тепла. Стоимость квадратного метра планируется от 1700 до 2400 евро. В цену квартиры включена стоимость парковочного места и кладовки.

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