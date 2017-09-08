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Ходорковский в интервью Postimees: Россия сможет сама решить свои проблемы! (видео)

Rus.Postimees.ee
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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист Михаил Ходорковский прибыл в Таллинн по приглашению Фонда открытой Эстонии.

В эксклюзивном интервью Postimees Ходорковский сказал, что российской оппозиции не нужна поддержка Запада, поскольку они сами внутри страны смогут решить свои проблемы. Но, по его словам, важно, чтобы Запад понимал, что конфликт у него не с Россией, а с Кремлем.

Смотрите видео!

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