До и после: ремонт в этой ванной комнате не делали сто лет

В этой ванной ремонт не делали очень давно! Как поступить - бережно сохранить очарование старины или сломать все к черту? Портал Kodu рассказывает, что предприняли владельцы.
В этой находящейся в нью-йоркском Верхнем Вест-Сайде квартире ремонт не делали 88 лет. Ее сегодняшние владельцы Мэри Энн и Фрэнк решили пойти по второму пути: от старой ванной осталось только воспоминание, пишет Sweeten.
Ванная до ремонта. Фото: blog.sweeten.com
Пришлось убрать все содержимое помещения: сбить старую плитку, вынести старую ванну! Похоже, что после ремонта в 1929 году кафельную плитку вообще не мыли! Частично кафель был разбит, да и ванна отжила свое. В общем, сохранять там было нечего.
Для новой ванной комнаты выбрали шестиугольную напольную плитку и мраморные пластины для стен. Часть стен покрасили. Вместо ванны установили просторную современную душевую кабину.
Ванная после ремонта. Фото: blog.sweeten.com
Ванная после ремонта. Фото: blog.sweeten.com