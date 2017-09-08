До и после: ремонт в этой ванной комнате не делали сто лет

В этой находящейся в нью-йоркском Верхнем Вест-Сайде квартире ремонт не делали 88 лет. Ее сегодняшние владельцы Мэри Энн и Фрэнк решили пойти по второму пути: от старой ванной осталось только воспоминание, пишет Sweeten.

Ванная до ремонта. Фото: blog.sweeten.com

Пришлось убрать все содержимое помещения: сбить старую плитку, вынести старую ванну! Похоже, что после ремонта в 1929 году кафельную плитку вообще не мыли! Частично кафель был разбит, да и ванна отжила свое. В общем, сохранять там было нечего.

Для новой ванной комнаты выбрали шестиугольную напольную плитку и мраморные пластины для стен. Часть стен покрасили. Вместо ванны установили просторную современную душевую кабину.

Ванная после ремонта. Фото: blog.sweeten.com