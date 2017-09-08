Россия заявила об уничтожении «министра войны» ИГИЛ

В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов погиб от смертельного ранения, отчитались в Минобороны, передает NEWSru.

Гулмурод Халимов, известный под прозвищем аль-Таджики, в апреле 2015 года примкнул к ИГ. В Таджикистане он был обвинен в госизмене и объявлен в розыск. В прошлом году Госдеп США назначил за информацию о Халимове награду в 3 млн долларов. Он также был включен в американские санкционные списки.

Год назад Халимов стал новым командиром ИГ: военное руководство перешло к нему после гибели Тархана Батирашвили - этнического чеченца, уничтоженного в результате действий авиации США.

Среди убитых в минувший вторник - «амир Дейр-эз-Зора» гражданин Саудовской Аравии Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ, заявили в российском министерстве. Ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года. По подтвержденным сведениям, были уничтожены еще трое влиятельных полевых командиров.

Кроме того, ВКС ликвидировали 40 рядовых боевиков и узел связи, подчеркнули в Минобороны. 5 сентября по нескольким каналам была получена информация о проведении на одном из замаскированных командных пунктов ИГ в окрестностях Дейр-эз-Зора совещания командиров отрядов террористов. Они планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город.

«осле подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами» - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что удар ВКС РФ помог отрядам сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела прорвать оборону террористов ИГИЛ* и деблокировать город Дейр-Эз-Зор.