Пропала мотивация: один из лучших пловцов Эстонии завершил карьеру в 24 года

«Это решение далось нелегко, но для восстановления своего душевного спокойствия я должен был сделать этот шаг», - сообщил Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook.

«В последние время мне было морально очень тяжело, и мотивация пропадала все больше с каждым днем. Я надеялся, что двухмесячный отдых от плавания вернет все на свои места, и я смогу продолжить с новыми силами. К сожалению, этого не произошло и, вернувшись обратно в воду, понял, что стало еще тяжелее, - отметил 24-летний спортсмен, добавив, что каждый гребок требовал невероятно много усилий, и он терял больше, чем получал.

Дегтяреву принадлежит рекорд Эстонии на стометровке вольным стилем - 49,56 секунды, также с его участием установлено несколько рекордов страны в эстафетах.