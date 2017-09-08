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Пропала мотивация: один из лучших пловцов Эстонии завершил карьеру в 24 года

Sports.ee
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Петр Дегтярев. | ФОТО: Eesti Ujumisliit

Один из лучших пловцов Эстонии в вольном стиле Петр Дегтярев объявил о завершении карьеры, передает Rus.ERR.

«Это решение далось нелегко, но для восстановления своего душевного спокойствия я должен был сделать этот шаг», - сообщил Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook.

«В последние время мне было морально очень тяжело, и мотивация пропадала все больше с каждым днем. Я надеялся, что двухмесячный отдых от плавания вернет все на свои места, и я смогу продолжить с новыми силами. К сожалению, этого не произошло и, вернувшись обратно в воду, понял, что стало еще тяжелее, - отметил 24-летний спортсмен, добавив, что каждый гребок требовал невероятно много усилий, и он терял больше, чем получал.

Дегтяреву принадлежит рекорд Эстонии на стометровке вольным стилем - 49,56 секунды, также с его участием установлено несколько рекордов страны в эстафетах.

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