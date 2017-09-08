Десятки людей собираются выйти из союза Сависаара

«К сожалению, это действительно так, что помимо меня уйдут многие люди и многие уже уходят. Для этого есть определенные причины, но более конкретно не буду говорить об этом сейчас», - прокомментировал решение об уходе Розенблатт.

По его словам, решение далось ему нелегко: «Но, если не хотят видеть проблемы и решать их, я не вижу другого выхода».

«Но мой долг — информировать людей о ситуации. Потом они должны сами решить, что делать. Сейчас все, с кем я говорил, решили уйти», - сказал Розенблатт.

На жеребьевке регистрационных номеров в списке кандидатов в Таллиннское горсобрание стало известно, что семь кандидатов отказались баллотироваться. Предполагается, что они покинули союз Сависаара