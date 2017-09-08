Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Десятки людей собираются выйти из союза Сависаара

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Liis Treimann

В числе собирающихся покинуть союз Сависаара людей и советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.

«К сожалению, это действительно так, что помимо меня уйдут многие люди и многие уже уходят. Для этого есть определенные причины, но более конкретно не буду говорить об этом сейчас», - прокомментировал решение об уходе Розенблатт.

По его словам, решение далось ему нелегко: «Но, если не хотят видеть проблемы и решать их, я не вижу другого выхода».

«Но мой долг — информировать людей о ситуации. Потом они должны сами решить, что делать. Сейчас все, с кем я говорил, решили уйти», - сказал Розенблатт.

На жеребьевке регистрационных номеров в списке кандидатов в Таллиннское горсобрание стало известно, что семь кандидатов отказались баллотироваться. Предполагается, что они покинули союз Сависаара

Наверх