Юхан Партс сменил сферу деятельности в Европейской счетной палате

Он переходит из пятой аудиторской группы в третью, которая занимается аудитом деятельности ЕС в области внешней политики, безопасности и юридических вопросов, сообщила пресс-служба счетной палаты.

Юхан Партс стал членом Европейской счетной палаты 1 января 2017 года, поначалу коллегия палаты назначила его членом пятой аудиторской группы, занимающейся аудитом ЕС в сфере финансирования и администрации.

Задача Европейской счетной палаты - следить за использованием бюджетных средств ЕС, тем самым способствуя улучшению управления финансами, развивать соблюдение и прозрачность отчетных обязательств и действовать в качестве независимого защитника финансовых интересов граждан ЕС. В качестве независимого внешнего аудитора ЕС палата следит за тем, чтобы средства ЕС правильно учитывались, чтобы их собирали и использовали в соответствии с действующими правилами и постановлениями и чтобы извлеченная из них выгода была максимальной.

В палате состоит по одному представителю каждой страны ЕС. С Партсом заключен трудовой договор на срок до 31 декабря 2022 года.