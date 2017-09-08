Смотрите в субботу с комментариями на русском: силламяэский «Калев» против нарвского «Транса»

В субботу, 9 сентября, в рамках 28-го тура чемпионата Эстонии по футболу встречаются силламяэский "Калев" и нарвский "Транс".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер силламяэского "Калева" Вадим Добижа: Начался завершающий круг и нас ожидает последнее дерби в этом сезоне. Как наша команда, так и "Транс" хотим занять в турнирной таблице максимально высокое место, поэтому поединок будет принципиальным. Мы готовы дать бой, а также хотим, чтобы три очка остались в Силламяэ.

Тренер нарвского "Транса" Адьям Кузяев: Нам удалось немного восстановить силы, поэтому мы готовы к последнему кругу как духовно, так и физически. Игра обещает быть сложной, но мы сделаем все, чтобы одержать победу.

Перед игрой "Транс" с 32 очками находится на пятой строчке, а "Калев", в активе которого 27 очков, располагается на седьмом месте.

Начало трансляции в 12.55!