Лукашенко назвал белорусских хоккеистов хламом, который никому не нужен

"Мне говорят: "Ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся! Слушайте, кому этот хлам нужен? - цитирует Лукашенко "Прессбол". - Они в чемпионате Белоруссии выступают, а первый вице-президент НОК Асташевич приходит, руки дрожат. Александр Григорьевич, они разъедутся... Ну пусть едут... Все равно они никому не нужны. Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые".

Лукашенко указал на непомерно высокие, по его мнению, зарплаты тружеников хоккейного цеха. Большинство игроков получают больше, чем заслуживают.

"Некоторые тренеры экстра-лиги по 19 тысяч долларов в месяц получали. 19 тысяч! Если бы премьер-министр Кобяков услышал это в прошлом году, он пришел бы ко мне и отказался бы работать за свою зарплату премьер-министра. Ну правильно - 19 тысяч долларов он зарабатывал за год", - заявил бессменный президент Белоруссии.

Добавим, что Лукашенко регулярно критикует местную ледовую дружину, которая, по его мнению, жирует за казенный счет. Он требует от представителей игровых видов спорта побед над россиянами, угрожая в противном случае урезать им финансирование.