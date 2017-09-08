Осиновский: в Эстонии заработать на недвижимости проще, чем на железной дороге

- Три ваших предприятия занимаются недвижимостью. По какой стратегии вы их развиваете?

- Стратегия очень простая: строим жилой дом и продаем квартиры по одной. Я, честно говоря, не вижу тут никакого другого решения.

Мы не строим арендные площади. Арендные площади есть только для находящихся под домами салонов или ресторанов. Например, в доме на Суур-Патарей, принадлежащем Skainest Keskus, есть ресторан и массажный салон. Это был наш дом, мы поквартирно продали его целиком и Skinest Keskus занимается там только обслуживанием.

По той же логике Skinest Arendus строит на участке земли между Рейди-теэ и улицей Туукри жилой дом с четырьмя общими архитектурными решениями.

На улице Кентманни у нас с прежних времен осталась одна квартира, также продаем квартиры в здании, находящемся на углу Фальги-теэ и Тоомпуйесте.

- Почему вы выбрали именно продажу квартир в центре города, в то время как, например, Хиллар Тедер развивает в большом объеме арендные офисы рядом с Порто Франко.

- Мне аренда бизнес-площадей кажется бесперспективной, поскольку люди все больше начинают работать в домашних конторах и в больших офисах не нуждаются. В центре города нужно создать такую среду, где люди могли бы объединить свою работу и повседневную жизнь. Для того чтобы продуктивно работать больше, не нужно ездить в офис.

- Почему вы выстраиваете свой бизнес на недвижимости так, что часть объектов принадлежит Skinest Kinnisvara и часть – его дочернему предприятию Skinest Arendus?

- Сначала была идея, что каждое предприятие занимается одним объектом, но дела не пошли по этому плану, и на данный момент сформировалась именно такая структура.

- По какому принципу вы инвестируете в недвижимость в Эстонии?

- Мой основный бизнес на железной дороге, но в Эстонии эта отрасль год от года усыхает. Поэтому я снижаю свою деятельность на эстонской дороге и за счет этого инвестирую в недвижимость. Пожалуйста, не пытайтесь тут усмотреть, будто я совсем отхожу от железнодорожного бизнеса, это касается только Эстонии. В других странах Европы с моим бизнесом на вагонах и перевозках все очень хорошо.

- Куда вы планируете прийти со своими инвестициями в недвижимость?

- Сейчас я занимаюсь недвижимостью только в Грузии и в Эстонии. Например, я не занимаюсь этим в Латвии, где все хорошо с железной дорогой. Я не исключаю работу с новыми объектами, но сначала я хотел бы завершить уже начатые дела. В принципе я предпочитаю инвестировать в центре Таллинна в имущество такого же высокого качества, как недвижимости на улице Туукри и Рейди-теэ. Развивать дешевую недвижимость на окраине я не планирую.

- Что делает для вас улицу Туукри особо ценной?

- Я вижу этот район местом, где я сам хотел бы жить. Я не исключаю, что когда эти дома будут готовы, то куплю квартиру на улице Туукри и буду там жить. Во-первых, она находится в самом центре Таллинна, где все учреждения, магазины, рестораны и театры расположены на расстоянии шаговой доступности. Выйдя из дома, ты можешь сразу совершить пробежку, или прокатиться на велосипеде по улице Пирита. Мне сложно представить лучшую среду для проживания.