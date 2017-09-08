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Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Инфонет» попытается остановить набравшую ход «Флору»

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 9 сентября, в рамках 28-го тура чемпионата Эстонии по футболу встречаются столичные "Инфонет" и "Флора".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер "Инфонета" Александар Рогич: Перед нами стоит очередной вызов. И в очередной раз мы можем заявить о своих амбициях, показав первоклассную игру. Мы уважительно относимся к "Флоре", так как команда показывает хороший футбол и достойна завершить чемпионат в верхней части турнирной таблицы. В то же время мы уже доказали, что их можно обыгрывать. Нас ожидает интересное противостояние, где все могут решить мелочи.

Помощник тренера "Флоры" Юрген Хенн: После игр сборной Эстонии важно сосредоточится на чемпионате, поскольку многие игроки были в отъезде. Хоть игра и обещает быть непростой, мы постараемся выступить лучше, чем в прошлый раз.

Начало трансляции в 18.55!

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