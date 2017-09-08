Неконтролируемый рост стоимости строительства сдерживает возведение нового жилья в масштабе всей страны

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам сказал, что если, например, в Вильянди и Раквере средняя стоимость квадратного метра квартиры составляет около 650 евро, а во многих уездных центрах – и того меньше, то, несмотря на грандиозные планы и поддержку со стороны местного самоуправления, для застройщиков совершенно нецелесообразно приступать к работе на таких условиях.

«Стоимость строительства новой квартиры практически одинакова по всей республике. Приличную квартиру сегодня можно построить по цене 900 евро за продаваемый квадратный метр, к которым добавляется налог с оборота. Это означает, что расходы на возведение одних только новых квартир, в зависимости от города, могут в два или даже более раз превышать цены на квартиры во вторичном жилье», – сказал Удам.

«Совершенно очевидно, что местные жители не готовы переплачивать за новое жилье. Они, скорее, приобретут жилплощадь в каком-нибудь реновированном доме по значительно более низкой цене».

По словам Удама, это относится, прежде всего, к жилой недвижимости: «Магазины и логистические центры при хорошем бизнес-плане можно сделать прибыльными и в других местах, однако, к сожалению, в ближайшее время мы не увидим новых квартир в иных регионах, кроме Харьюмаа и Тартумаа».