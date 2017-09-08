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Фото: Борис Джонсон прокатился на танке в Тапа

Rus.Postimees.ee
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Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в пятницу утром посетил военный городок в Тапа для встречи с размещенными там британскими военнослужащими.

В расположении воинской части министру была подготовлена торжественная встреча, пишет rus.err.ee. После этого командование подразделения ознакомило Джонсона с деятельностью боевой группы НАТО.

После брифинга Джонсон переоделся в военную форму и покатался на танке с британскими солдатами.

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