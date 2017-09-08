Фото: Борис Джонсон прокатился на танке в Тапа
8 сентября 2017 г., 12:48
Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в пятницу утром посетил военный городок в Тапа для встречи с размещенными там британскими военнослужащими.
В расположении воинской части министру была подготовлена торжественная встреча, пишет rus.err.ee. После этого командование подразделения ознакомило Джонсона с деятельностью боевой группы НАТО.
После брифинга Джонсон переоделся в военную форму и покатался на танке с британскими солдатами.