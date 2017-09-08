Фото: просторные и красивые четырехкомнатные квартиры в Мустамяэ

Спрос на большие квартиры значительно уменьшился. Однако предложений о продаже все равно достаточно. Смотрите, какие уютные и красивые четырехкомнатные квартиры есть в Мустамяэ.
Светлая и просторная квартира на седьмом этаже
Фото: KV.EE
Квартира полностью реновирована и обставлена в соответствии со вкусом продавца и с помощью профессионального дизайнера. Выдержанная в светлых тонах, с яркими выразительными деталями квартира производит очень хорошее впечатление.
Фото: KV.EE
Все комнаты изолированные. Из просторной кухни-гостиной выход на застекленную лоджию с окном, выходящим в кухонную зону и добавляющим в помещение еще больше света.
Большая торцевая квартира с большими окнами
Фото: KV.EE
Есть в Мустамяэ несколько домов, в торцах которых на каждом этаже виднеются четыре маленьких окошка, как бы образующих одно большое. Эти четыре дополнительных источника света придают квартире на третьем этаже исключительное своеобразие.
Фото: KV.EE
И опять белые стены и красные детали. Но квартира имеет совершенно другую атмосферу, она теплее, скромнее и уютнее, чем предыдущая. Возможно, все дело в фотографиях, которые хороши, но все-таки не имеют налета глянцевости.
Оригинальная квартира, в которой есть расписные стены и ванна с окном
Фото: KV.EE
В этой квартире кухня в стиле прованс, кожаная мебель в стиле ретро в гостиной, аванградная роспись на стене одной из спален, деревянные внутренние двери и ванная с окном и большой массажной ванной. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие стилей, в ней чувствуешь себя уютно.
Фото: KV.EE
Большой просторный санузел, построенный вместо кухни, очень органично вписывается в общий пестрый, но приятный дизайн квартиры.
Фото: KV.EE
Важно: по словам маклера, документы, связанные с перепланировкой, в порядке.
Квартира с панорамным видом и стеклянными стенами
Фото: KV.EE
Обе лоджии в квартире, находящейся на одиннадцатом этаже, объединены с жилым пространством. В гостиной - подвесной потолок с подсветкой и ниши для мелкой пластики и сувениров.
Фото: KV.EE
Санузел увеличен за счет коридора, а его полукруглая стена сложена из стеклянных блоков.
Имеется и виртуальный тур по этой квартире, который находится ЗДЕСЬ.