Фото: просторные и красивые четырехкомнатные квартиры в Мустамяэ

Светлая и просторная квартира на седьмом этаже

Фото: KV.EE

Квартира полностью реновирована и обставлена в соответствии со вкусом продавца и с помощью профессионального дизайнера. Выдержанная в светлых тонах, с яркими выразительными деталями квартира производит очень хорошее впечатление.

Фото: KV.EE

Все комнаты изолированные. Из просторной кухни-гостиной выход на застекленную лоджию с окном, выходящим в кухонную зону и добавляющим в помещение еще больше света.

Большая торцевая квартира с большими окнами

Фото: KV.EE

Есть в Мустамяэ несколько домов, в торцах которых на каждом этаже виднеются четыре маленьких окошка, как бы образующих одно большое. Эти четыре дополнительных источника света придают квартире на третьем этаже исключительное своеобразие.

Фото: KV.EE

И опять белые стены и красные детали. Но квартира имеет совершенно другую атмосферу, она теплее, скромнее и уютнее, чем предыдущая. Возможно, все дело в фотографиях, которые хороши, но все-таки не имеют налета глянцевости.

Оригинальная квартира, в которой есть расписные стены и ванна с окном

Фото: KV.EE

В этой квартире кухня в стиле прованс, кожаная мебель в стиле ретро в гостиной, аванградная роспись на стене одной из спален, деревянные внутренние двери и ванная с окном и большой массажной ванной. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие стилей, в ней чувствуешь себя уютно.

Фото: KV.EE

Большой просторный санузел, построенный вместо кухни, очень органично вписывается в общий пестрый, но приятный дизайн квартиры.

Фото: KV.EE

Важно: по словам маклера, документы, связанные с перепланировкой, в порядке.

Квартира с панорамным видом и стеклянными стенами

Фото: KV.EE

Обе лоджии в квартире, находящейся на одиннадцатом этаже, объединены с жилым пространством. В гостиной - подвесной потолок с подсветкой и ниши для мелкой пластики и сувениров.

Фото: KV.EE

Санузел увеличен за счет коридора, а его полукруглая стена сложена из стеклянных блоков.

Имеется и виртуальный тур по этой квартире, который находится ЗДЕСЬ.