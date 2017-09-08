График: среди столиц стран Балтии топливо подорожало сильнее всего в Таллинне

В Вильнюсе стоимость 95-го и 98-го бензина выросла на 0,1 цент, а дизеля — на 1,1 цент. На LPG цена выросла на 1,2 цента.

В Риге цены на 95-й и 98-й бензин, а также дизели выросли на 1 цент. На LPG цена осталась на уровне прошлой недели.

В Таллинне поднялись цены на 95-й, 98-й на 5 центов, а стоимость дизеля выросла на 2 цента. На LPG цена осталась на уровне прошлой недели.

Данное сравнение цен информативное, цены на топливо могут различаться в зависимости от заправки.